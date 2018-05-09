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Российских журналистов «выгнали» с Украины
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Российских журналистов «выгнали» с Украины 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине задержаны и депортированы две журналистки — специальные корреспонденты телеканала "Россия" и российского "Первого канала". Это Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, они депортированы в Россию и Казахстан.
Задержание и депортация журналисток осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.
По заявлению пресс-службы ведомства, корреспонденты были "командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". По версии СБУ, отснятые ими видеоматериалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".
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