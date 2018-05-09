Российских журналистов «выгнали» с Украины

По заявлению пресс-службы ведомства, корреспонденты были "командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". По версии СБУ, отснятые ими видеоматериалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".