Российских журналистов «выгнали» с Украины 

На Украине задержаны и депортированы две журналистки — специальные корреспонденты телеканала "Россия" и российского "Первого канала". Это Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, они депортированы в Россию и Казахстан.
Задержание и депортация журналисток осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.
По заявлению пресс-службы ведомства, корреспонденты были "командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". По версии СБУ, отснятые ими видеоматериалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".