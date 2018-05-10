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Эксперт оценил решение суда по делу украинских компаний против России
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Эксперт оценил решение суда по делу украинских компаний против России 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в комментарии телеканалу RT оценил решение Гаагского суда, обязавшего Россию выплатить украинским инвесторам компенсацию после воссоединения Крыма с Россией.
Шатров назвал подобный шаг политическим и подчеркнул, что Москва будет оспаривать принятое без российского участия решение. Он также отметил, что подобный вопрос не относится к компетенции Гаагского суда.
"Понятно, что Россия будет его оспаривать и ни на какие выплаты по данному вопросу не пойдет, потому что это решение в первую очередь политическое, а перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже не выгодной для себя, все равно что-то получить", — заявил эксперт.
Ранее "Нафтогаз" заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. В постановлении говорится, что «Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года». В Кремле заявили, что Москва не считает себя стороной судебного процесса.
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