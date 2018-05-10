Эксперт оценил решение суда по делу украинских компаний против России

Шатров назвал подобный шаг политическим и подчеркнул, что Москва будет оспаривать принятое без российского участия решение. Он также отметил, что подобный вопрос не относится к компетенции Гаагского суда.

"Понятно, что Россия будет его оспаривать и ни на какие выплаты по данному вопросу не пойдет, потому что это решение в первую очередь политическое, а перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже не выгодной для себя, все равно что-то получить", — заявил эксперт.