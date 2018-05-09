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Украинские радикалы напали на главу Россотрудничества
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Радикалы напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава представительства Россотрудничества сообщил РИА Новости, что на него напали радикалы в центре Киева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню.
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