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Украинские радикалы напали на главу Россотрудничества
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Радикалы напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве
РИА Новости
35 минут назад
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Фото:
РИА Новости
Глава представительства Россотрудничества сообщил
РИА Новости
, что на него напали радикалы в центре Киева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню.
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