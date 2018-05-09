В Киеве полиция усилила охрану общественного порядка

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости . Полиция в среду усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где пройдут торжественные мероприятия по случаю 73-й годовщины Победы над нацистской Германией , передает корреспондент РИА Новости.

В центральной части украинской столицы находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. Также центральные улицы Киева патрулируют кинологи с собаками. Возле метро Арсенальная полицейские установили рамки-металлоискатели, через них должны пройти все желающие попасть в парк Вечной Славы, где пройдут официальные торжества с участием высшего руководства страны. В центральной части Киева стоят много полицейских автомобилей, а также пожарных и машин скорой помощи.

Тем временем, возле метро Арсенальная начали собираться участники акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка»). Акция начнется в 10.00 (совпадает с мск).

Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ ), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Никто не забыт, ничто не забыто».