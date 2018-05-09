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В Киеве полиция усилила охрану общественного порядка
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В Киеве полиция усилила охрану общественного порядка 

РИА Новости 56 минут назад
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Полиция в среду усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где пройдут торжественные мероприятия по случаю 73-й годовщины Победы над нацистской Германией, передает корреспондент РИА Новости.
В центральной части украинской столицы находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. Также центральные улицы Киева патрулируют кинологи с собаками. Возле метро Арсенальная полицейские установили рамки-металлоискатели, через них должны пройти все желающие попасть в парк Вечной Славы, где пройдут официальные торжества с участием высшего руководства страны. В центральной части Киева стоят много полицейских автомобилей, а также пожарных и машин скорой помощи.
Тем временем, возле метро Арсенальная начали собираться участники акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка»). Акция начнется в 10.00 (совпадает с мск).
Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Никто не забыт, ничто не забыто».
Акция «Бессмертный полк» проводится на Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — «Бессмертный полк» с тремя тысячами участников.
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