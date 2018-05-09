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Депутат Верховной рады обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом‍
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Депутат Верховной рады обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом‍ 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия желает «присвоить себе победу над фашизмом».
Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии», — сказал он.
При этом депутат добавил, что украинцы во время войны принимали участие в основных боевых действиях.
«Украина сыграла одну из ключевых ролей, что и говорить про роль Советского Союза и его участь во Второй мировой войне», — добавил он.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны России против мира.
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