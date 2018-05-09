Эксперт: на территории Украины останется небольшое независимое государство 

Политолог и философ Виктор Аксючиц считает, что пронацистский режим президента Украины Петра Порошенко скоро рухнет.
«Что будет потом — возможны варианты. На место Порошенко могут прийти отморозки из нацбатов и праворадикалов», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, праворадикалы тоже будут сметены, потому что они начнут террор, чем спровоцируют обострение конфликта в Донбассе и на других территориях Украины.
«Это в свою очередь вынудит Россию вмешаться и начать наводить элементарный порядок на той территории, которая сейчас называется Украиной. Таким образом, украинская недогосударственность перестанет существовать. Возможно, на территории Украины останется небольшое независимое государство. Остальное отойдет странам-соседям», — спрогнозировал Аксючиц.
Читайте подробнее в материале «СП» «Украина проклинает 9 мая, приближая свой крах».
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