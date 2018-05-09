Порошенко заявил о победе украинцев над нацизмом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Об этом он сказал во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом, сообщает телеканал "112 Украина".

"Маршалы и генералы, украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов. Среди советского генералитета периода Второй мировой войны около 300 украинцев. Но, по моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью", — сказал Порошенко.

По мнению украинского президента, без миллионов украинцев-солдат, участвовавших в боях, Вторая мировая война бы не закончилась.

Порошенко добавил, что в силу своего геостратегического положения Украина стала одним из основных плацдармов мировой войны и понесла большие потери.