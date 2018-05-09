Украина проведет конкурс на аренду земли под строительство солнечной электростанции вблизи Чернобыльской станции 

Киев, 8 мая /Синьхуа/ — Фонд госимущества Украины проведет конкурс на аренду большого участка земли вблизи Чернобыльской АЭС под строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» сообщил первый заместитель главы этого ведомства Дмитрий Парфененко.
В 2016 году Государственное агентство по управлению зоной отчуждения презентовало масштабный проект Chornobyl Solar для адаптации территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году. Он предполагает строительство объектов солнечной генерации мощностью 1,2 ГВт вблизи Чернобыльской станции. —0—