Украина проведет конкурс на аренду земли под строительство солнечной электростанции вблизи Чернобыльской станции

Киев, 8 мая / Синьхуа / — Фонд госимущества Украины проведет конкурс на аренду большого участка земли вблизи Чернобыльской АЭС под строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» сообщил первый заместитель главы этого ведомства Дмитрий Парфененко

В 2016 году Государственное агентство по управлению зоной отчуждения презентовало масштабный проект Chornobyl Solar для адаптации территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году. Он предполагает строительство объектов солнечной генерации мощностью 1,2 ГВт вблизи Чернобыльской станции. —0—