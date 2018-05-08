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Мамедов: украинка Харлан очень хотела приехать на «Московскую саблю»
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Мамедов: украинка Харлан очень хотела приехать на «Московскую саблю» 

Чемпионат.com 1 час назад
Украинские спортсмены не примут участия в международном турнире по фехтованию «Московская сабля», который пройдёт в столице с 11 по 13 мая. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к старту соревнований, сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.
«Состав участников будет очень сильным, единственное, будет не хватать спортсменов с Украины. Не буду комментировать, почему они не приехали. Во всяком случае Ольга Харлан очень хотела приехать. Она сильнейшая саблистка мира, но в этом году пропустит эти соревнования. А так, все мировые звёзды здесь», — сказал Мамедов.
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