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Пять украинских фехтовальщиков заявлены для участия в турнире «Московская сабля»
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Пять украинских фехтовальщиков заявлены для участия в турнире «Московская сабля» 

ТАСС 56 минут назад
Фото: MosDay.ru
ТАСС, 10 мая. Национальная федерация фехтования Украины включила пятерых спортсменов в заявку на международный турнир «Московская сабля», который стартует в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).
В заявку на турнир от сборной Украины вошли Александра Мамонтова, Алена Прокуда, Маргарита Смирнова, Мария Цимбота и Алена Воронина. Ранее сообщалось, что украинские фехтовальщики не примут участия в турнире.
В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории РФ. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касался всех членов национальных команд Украины, в то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Однако 11 апреля вышел новый указ ведомства, в котором прямой запрет на выступления украинских спортсменов на территории России был заменен запретом на финансирование участия атлетов страны в таких турнирах за счет государственного бюджета.
Соревнования пройдут с 11 по 13 мая в московском "ВТБ Ледовом дворце". Турнир является традиционным и проводится с 1973 года. В программе соревнований, входящих в серию Гран-при, турниры в личном первенстве среди мужчин и женщин.
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