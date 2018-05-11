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Украинский «Интер» проверят из-за заявления ведущих ко Дню Победы
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Украинский «Интер» проверят из-за заявления ведущих ко Дню Победы 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в пятницу принял решение о проведении внеплановой выездной проверки деятельности «Интера» из-за заявления ведущих телеканала ко Дню Победы.
Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». Радикалы после этого устроили пикетирование офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент», но телеканал не снял концерт с эфира. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.
"Есть предложение назначить внеплановую выездную проверку деятельности частного акционерного общества «Телеканал „Интер“, — зачитал предложение глава нацсовета Юрий Артеменко на заседании, которое транслировал украинский »5 канал".
Он отметил, что в совет поступило несколько заявлений о том, что содержимое концерта, который вышел в эфир на «Интере» под названием «Победа одна на всех» «унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.
Предложение о внеплановой выездной проверке поддержали все члены нацсовета.
Ранее националисты также провели пикет у дома совладельца телеканала „Интер“, депутата Верховной рады Украины от „Оппозиционного блока“ Сергея Левочкина. В полиции Киевской области сообщили, что время столкновений радикалов с сотрудниками национальной гвардии пострадали два человека — журналист и правоохранитель.
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