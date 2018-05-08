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Стрелков предрекает войну России с Западом
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Стрелков предрекает войну России с Западом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Война между Россией и западными странами может начаться в самое ближайшее время. Такой прогноз дал экс-министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков. Бывший лидер ополченцев в украинском городе Славянск заявил об этом во время пресс-конференции «Если завтра война…» в Екатеринбурге, выступив по видеоконференцсвязи, сообщает Ura.ru.
Стрелков считает, что западные страны могут попытаться вторгнуться на территорию России, в частности, в Крым. В связи с этим бывший командир ополченцев призвал всех граждан России тренироваться лично и в небольших группах.
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