Стрелков предрекает войну России с Западом 

Война между Россией и западными странами может начаться в самое ближайшее время. Такой прогноз дал экс-министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков. Бывший лидер ополченцев в украинском городе Славянск заявил об этом во время пресс-конференции «Если завтра война…» в Екатеринбурге, выступив по видеоконференцсвязи, сообщает Ura.ru.
Стрелков считает, что западные страны могут попытаться вторгнуться на территорию России, в частности, в Крым. В связи с этим бывший командир ополченцев призвал всех граждан России тренироваться лично и в небольших группах.