Украина вынесла приговор капитану «Норда» 

Суд Херсонской области оставил в силе меру пресечения капитану задержанного на Украине судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом RT сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.
Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты капитана «Норда». Владимиру Горбенко по-прежнему нужно отмечаться у следователя после выхода из СИЗО под залог.
Ранее суд постановил заключить капитана под стражу, но адвокаты добились выпуска главы экипажа под залог.
«Апелляция оставила в силе первоначальное решение суда», — пояснил адвокат.