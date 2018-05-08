Прилепин ответил на утверждение Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко 8 мая заявил, что до 50% воюющих в Донбассе являются гражданами РФ . По его словам, в разное время в ДНР и ЛНР находилось от 10 до 2,5 тысяч регулярных российских войск и около 50 тысяч «волонтёров».

Порошенко убеждён, что таким образом РФ хочет дестабилизировать ситуацию в республике. Глава Украины также назвал конфликт на Украине «горячей» войной, в которой каждый день гибнуть мирные жители и солдаты, сообщает «Интерфакс»

Писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин в эфире НСН цифры Порошенко опроверг.

«Всё это ерунда, не имеющая никакого отношения к действительности. Сейчас 90-95% армии ДНР — это местные жители. Порошенко об этом прекрасно осведомлён. Он не желает сознаваться, что воюет с гражданами Донбасса, потому что ему это неприятно, его это унижает, выставляет в дурном свете перед Западом. Сотни тысяч украинских блогеров, литераторов, политиков продолжают нести эту бесстыдную ахинею, чтобы не признавать кровь на своих руках. Для красоты картины придумывают разнообразную мифологию относительно российской армии», — отметил собеседник НСН.

Прилепин: В долгу на размещение ракет ВСУ у линии соприкосновения не останемся! По словам Захара Прилепина, в батальоне, котором он служит, максимум 1-1,5% россиян.

«В армии ДНР числится 26 тысяч человек. Точной статистики я не знаю, в батальоне, в котором служу, россиян 1-1,5%. За четыре года я только дважды встречался с российскими офицерами, оба раза они не были действующими военнослужащими. Может, у Порошенко есть специальная подзорная труба, которая там высматривает», — подчеркнул Прилепин.

В то же время заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердил, что украинские солдаты ежедневно гибнут в Донбассе.

«Люди у них гибнут каждый день, но они каждый день в этом не будут сознаваться, так как рейтинг Порошенко упадёт. Во-вторых, обстреливают друг друга все постоянно, в ежедневном режиме. Боевые действия не прекращались практически никогда, не считая выборов президента России, когда вдруг недели 1,5-2 была тишина», — заключил в эфире НСН Прилепин.