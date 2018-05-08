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«Деваться некуда»: российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине
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«Деваться некуда»: российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Крым придется вернуть Украине. России просто некуда деваться — в противном случае государство просто развалится. Украинские СМИ восторженно подхватили рассуждения российского политика.
Максим Калашников точно знает все, о чем говорят в российских министерствах — по крайней мере, так утверждает сам блогер и член оппозиционной «Партии дела». По его словам, российские политики в кулуарах только и говорят о том, как «аннексированный» Крым придется вернуть Украине.
Вдохновивший украинские СМИ диалог публициста с бывшим лидером ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) состоялся в эфире интернет-телеканала «Рой ТВ». Калашников уверен, что пройдет несколько месяцев и про возвращение Крыма в России начнут говорить «практически открыто». «Я знаю, что говорят в министерствах. Между собой в коридорах они говорят, что Крым придется отдавать. А деваться некуда — все, край», — заявил Калашников.
Гиркин с Калашниковым не согласился. С его точки зрения, все гораздо хуже. Сейчас, по его мнению, дело не ограничится Крымом. «Отдачей Крыма все могло ограничиться в 2015 году. Теперь речь идет о крахе, распаде всего государства. Цена ошибки растет с каждым годом», — посетовал он.
Апокалиптические прогнозы для России оппозиция делает регулярно. Особой популярностью они пользуются на Украине. В частности, «Обозреватель», сейчас тиражирующий эфир «Рой ТВ», неоднократно публиковал «признания» российских оппозиционеров о «полном поражении Путина» на Донбассе, о готовности Москвы сдать ДНР и ЛНР под контроль международной администрации.
Как писали Dni.Ru, в Киеве на днях рассказали о целом плане действий, направленном на борьбу с мифической «российской агрессией». Список мероприятий в рамках «плана неотложных мер по противодействию агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму» на ближайшие пару лет планируется обнародовать в июне этого года. После утверждения документа главой государства Киев начнет работу над «стратегией реинтеграции Крыма после его освобождения».
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