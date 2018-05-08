«Деваться некуда»: российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Крым придется вернуть Украине России просто некуда деваться — в противном случае государство просто развалится. Украинские СМИ восторженно подхватили рассуждения российского политика.

Максим Калашников точно знает все, о чем говорят в российских министерствах — по крайней мере, так утверждает сам блогер и член оппозиционной «Партии дела». По его словам, российские политики в кулуарах только и говорят о том, как «аннексированный» Крым придется вернуть Украине.

Вдохновивший украинские СМИ диалог публициста с бывшим лидером ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) состоялся в эфире интернет-телеканала «Рой ТВ». Калашников уверен, что пройдет несколько месяцев и про возвращение Крыма в России начнут говорить «практически открыто». «Я знаю, что говорят в министерствах. Между собой в коридорах они говорят, что Крым придется отдавать. А деваться некуда — все, край», — заявил Калашников.

Гиркин с Калашниковым не согласился. С его точки зрения, все гораздо хуже. Сейчас, по его мнению, дело не ограничится Крымом. «Отдачей Крыма все могло ограничиться в 2015 году. Теперь речь идет о крахе, распаде всего государства. Цена ошибки растет с каждым годом», — посетовал он.

Апокалиптические прогнозы для России оппозиция делает регулярно. Особой популярностью они пользуются на Украине. В частности, «Обозреватель», сейчас тиражирующий эфир «Рой ТВ», неоднократно публиковал «признания» российских оппозиционеров о «полном поражении Путина» на Донбассе, о готовности Москвы сдать ДНР и ЛНР под контроль международной администрации.