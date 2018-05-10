На Западной Украине разгорелся скандал из-за визита официальной делегации в Россию

Слова участника делегации из Луцка о царящем на Украине фашизме вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Несколько общественников и чиновников из украинского Луцка посетили «Форум победителей», посвященный Второй мировой войне и прошедший 25 апреля в Брянске . Делегация представляла Украину, сообщает Волынь24.

Отмечается, что во время визита председатель организации «Русский культурный центр» Ольга Саган в интервью местному радио заявила, что на Украине царят фашизм и хаос.

В поездке также был председатель общественного совета при главе Волынской ОГА Алекандр Волянюк. Теперь совет намерен инициировать его отставку, сообщает «Апостроф».

Также отмечается, что поездка вызвала гневную реакцию в соцсетях. «Пока одни борются за независимость Украины, другие братаются с адептами „русского мира“, — написал один из пользователей.