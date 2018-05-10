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На Западной Украине разгорелся скандал из-за визита официальной делегации в Россию
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На Западной Украине разгорелся скандал из-за визита официальной делегации в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: Амител
Слова участника делегации из Луцка о царящем на Украине фашизме вызвали бурную реакцию в соцсетях.
Несколько общественников и чиновников из украинского Луцка посетили «Форум победителей», посвященный Второй мировой войне и прошедший 25 апреля в Брянске. Делегация представляла Украину, сообщает Волынь24.
Отмечается, что во время визита председатель организации «Русский культурный центр» Ольга Саган в интервью местному радио заявила, что на Украине царят фашизм и хаос.
В поездке также был председатель общественного совета при главе Волынской ОГА Алекандр Волянюк. Теперь совет намерен инициировать его отставку, сообщает «Апостроф».
Также отмечается, что поездка вызвала гневную реакцию в соцсетях. «Пока одни борются за независимость Украины, другие братаются с адептами „русского мира“, — написал один из пользователей.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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