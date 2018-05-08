Казус Рудьковского: Что привело бывшего министра Ющенко в Ирак

В конце апреля в Объединенных Арабских Эмиратах задержали бывшего министра транспорта Украины и экс-«регионала» Николая Рудьковского. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на свои источники.

Задержание Рудьковского миграционной службой ОАЭ произошло в первых числах апреля из-за того, что он предъявил поддельный иракский паспорт и вплоть до 20-х чисел экс-регионал находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом — в процессе задержания — у него обнаружили также несколько паспортов других стран. Были среди них и украинские «заграны». Один — биометрический, другой — с обычной американской туристической визой. При этом обращаться за помощью в консульство родной Украины Рудьковский не стал.

Издание Ukraina.ru пробует разобраться, как бывший «регионал», а до этого — пламенный социалист и министр транспорта очутился на Ближнем Востоке.

Социалист, министр, флюгер и просто бонвиван

Николай Рудьковский — непростая и яркая личность даже для украинской политики, не испытывающей недостатка в карнавальности. Поступив в черниговский «пед», Рудьковский прервал обучение, отслужил в Советской Армии. В 1991 году, когда его страну лихорадило от «лихих девяностых», люди теряли свои накопления и стремительно беднели, Рудьковский поступил в Венский экономический университет, где учился по специальности «Торговая наука» два года. Потом он возобновил обучение в Черниговском ВУЗе, ставшим к тому времени университетом, который и окончил в 1996 году.

К этому времени Рудьковский уже два года трудился главным консультантом Управления по вопросам экономики Администрации Президента Украины. В 1996-1997 он возглавлял АО «Держинвест Украины» (в 2000 его закроют с подачи Счетной палаты Украины), а с января 1998 года работал замглавы правления АО «Укргазпром», которое в декабре этого же года получит всем известное название НАК «Нафтогаз» . С декабря 1998 по май 1999 года он будет занимать пост замгендиректора ГК «Торговый дом НАК „Нафтогаз Украины“.

Параллельно с этим Рудьковский начнет свой путь в политике. К 1999 году он уже стал первым секретарем Черниговского обкома Соцпартии. С апреля 2000 по апрель 2002 он будет помощником-консультантом народного депутата от Соцпартии — будущей главы Фонда госимущества Валентины Семенюк , странное „самоубийство“ которой после Майдана 2014 года и до сих пор вызывает много вопросов.

Политический опыт Рудьковского сослужил ему службу в 2002 году, когда его впервые изберут народным депутатом по одному из округов в родном Чернигове . Во второй раз Рудьковский попадет в Верховную Раду в 2006 году уже в списке Соцпартии, где будет занимать высокое — 14-е — место. В ту пору украинские социалисты были одной из популярнейших политических сил. Спустя месяц после выборов в Раду он выиграет и мэрские выборы в Чернигове, однако предпочтет портфелю городского главы кресло народного депутата.

Членство Рудьковского в Соцпартии стало роковым для этой политсилы. Ряд источников указывают, что именно этот социалист был сторонников союза СПУ с „Партией регионов“ и формирования с „регионалами“ правящей коалиции, что принесло лидеру Соцпартии Александру Морозу славу предателя (СПУ активно участвовала в „Оранжевой революции“) и нанесло удар по партии, для которой 2006 год стал последним, когда партия прошла в украинский парламент. Назначенный новой коалиции премьер-министром Украины Виктор Янукович выдвинул Рудьковского на пост министра транспорта.

Тут-то Рудьковский и „развернулся“. Тогда отношения президента Ющенко с его бывшим соперником, а после формирования коалиции в 2006 — еще и премьер-министром — Януковичем были натянутыми. Стороны перекладывали друг на друга ответственность за происходящее в стране. Нового главу Минтранссвязи подозревали в фальсификации документов о высшем образовании, пеняли за приглашение в Киев представителей туркменской оппозиции, что осложнило отношение с новой властью Туркменистана , где тогда умер „Туркменбаши“ — Сапармурат Ниязов . Однако самыми громкими случаями стали крушение „Столичного экспресса“ в мае 2007 года и цистерн с желтым фосфором под Львовом в июле 2007 года. Министру указали на то, что тот занимается больше политикой, чем своими прямыми обязанностями.

Сам Рудьковский тогда заявил, что произошедшее под Львовом, ставшее крупной экологической катастрофой — могло быть терактом. Якобы люди слышали хлопки перед тем, как цистерны опрокинулись.

В сентябре 2007 года он и вовсе заявил, что Секретариат президента, который возглавлял ненавидящий Рудьковского Виктор Балога , готовит в стране теракты.

»Виктор Ющенко начал ряд шагов по монополизации власти, и социалисты, и я в частности, первыми это поняли и начали противостоять ползучей узурпации. Виктор Ющенко нашел зацепку и начал перекладывать ответственность на министра за то, что не делалось 10 лет. Они не хотят искать правды. Они в Секретариате президента разрабатывают сценарий, и к нам доходят слухи, что хотят устроить очередную катастрофу с сотнями жертв», — заявил он.

Он обратился к СБУ с требованием принять меры по недопущению сценария «мукачевской банды, которая засела на Банковой» (глава Секретариата президента Балога был из Мукачево ). Такого не стерпели даже некоторые железнодорожники, которые призвали министра уйти в отставку из-за того, что тот, по их словам, принуждал их рассказывать о якобы имевшем месте теракте во время крушения поезда под Львовом.

А сам Ющенко уже наточил на Рудьковского серьезный зуб. За дело взялся его ставленник, глава СБУ Валентин Наливайченко . Его «орлы» и раскопали, что Рудьковский неплохо тратил государственные деньги. Так, за месяц до рокового июля 2007 года за госсчет он летал частным рейсом в Париж с бывшей «Мисс Украина-Вселенная» Александрой Николаенко . И это при том, что женат Рудьковский тоже был на бывшей модели — «Мисс Киев-1992» и «Вице-мисс Украина-1993» Веронике Ординской. Казне этот уикэнд Рудьковского обошелся в 390 тыс. грн. или $78 тыс.

В декабре 2007 года сменилось правительство и теперь уже экс-министра вызвали в СБУ. Тогда его бывшее «родное» министерство, которым стал управлять не смирившийся с поддержкой СПУ «регионалов» бывший высокопоставленный социалист Иосиф Винский официально обвинило Рудьковского в растрате. В начале 2008 года МВД Украины заявило, что июле 2007 года Рудьковский совершил в составе делегации из 11 человек сомнительную поездку в Японию : четверо членов делегации не были служебными лицами Минтрансвязи, а поездка оплачивалась госпредприятием, потратившим на нее свыше 122 тыс. грн. или $24,4 тыс. по тогдашнему курсу. 9 февраля 2008 года Рудьковского взяли под стражу и позже отправили в СИЗО : за уклонение от общения со следователями. 18 февраля 2008 года по жалобе адвоката Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения, определенную Печерским райсудом yа подписку о невыезде. Уголовное дело против Рудьковского закрыли после прихода к власти Януковича в результате президентских выборов.

В 2012 году Рудьковский снова избрался в Верховную Раду. Эти выборы подарили украинцам среди прочего замечательное видео, где два земляка — черниговца спорят, один снимает с другого туфли из крокодильей кожи, а затем поет «Это День Победы». «Певца» звали Олег Ляшко

В Раде Рудьковский входит во фракцию «Партии регионов». В 2013 году он также становится главой СПУ. Как и в случае со своей партией Рудьковский не сильно-то поддержал своих соратников по ПР, которые, кстати, защищали его во время заключения в 2008 году. 1 декабря 2013 года он станет третьим «регионалом», покинувшим парламентскую фракцию «Партии регионов» вслед за Инной Богословской и Давидом Жванией.

«Как и большинство моих соотечественников я считаю, что Украина — это Европа. Поэтому мне стыдно за те события, которые произошли вчера на Площади Независимости. На том же Майдане, где наше поколение в свои студенческие годы боролось за свободу и долю Украины во время «революции на граните». Мы голодали на майданах не для того, чтобы через два десятка лет там же правоохранители страны, которую мы получили в борьбе, били палками по головам наших детей», — заявил Рудьковский.

В январе 2014 года он зарегистрировал в Раде законопроект об отмене «законов 16 января», а 21 февраля Рудьковский и вовсе инициировал законопроект об импичменте Януковичу.

После Майдана Рудьковский попытался прийтись ко двору в новых обстоятельствах. В апреле 2014 года он нагрянул в Луганск к зданию местного СБУ, где на митинге попытался выступить в роли своеобразного «переговорщика» со новыми властями Украины.

«Если люди требуют, нужно ввести русский язык официальным. Я считаю, вот люди — вы стоите здесь — этих националистов их кучка, горсточка. Мы должны провести внеочередные парламентские выборы, выбросить их с парламента. Этих п…ов (речь о Ляшко) сюда не пускайте. А когда он приедет — один раз просто взять и надрать… Люди хотят русский язык — нужно принять закон. Люди хотят референдум? Нужно провести референдум. Я сделаю все возможное. Завтра я выступлю с трибуну и объявлю ваши требования», — распинался перед луганчанами Рудьковский.

Уже через несколько месяцев — в июне 2014 года — на акции под российским посольством, когда радикалы сорвали флаг РФ , «борец за русский язык» Рудьковский прибыл, чтобы поддержать митингующих. Он даже швырнул в посольство камень.

Однако здесь ему уже не поверили. Экс-министра и бывшего «регионала» облили зеленкой и потребовали продать принадлежащий ему Lexus, чтобы отдать вырученные деньги на нужды украинской армии. Еще несколько месяцев после этого Рудьковский пытался играть в украинского патриота, публиковал статьи в украинском Forbes , в которых пророчил, что «после этого военного конфликта украинские вооруженные силы будут единственной армией в Европе, способной противостоять войскам Российской Федерации» и рассказывал о необходимости переговоров с Еврокомиссией , чтобы не допустить строительство «Южного потока» Россией.

После истечения его депутатских полномочий, а следовательно и исчезновения депутатской неприкосновенности, Рудьковский покинул страну. И было почему. В 2015 году в ГПУ обратился после трех лет плена у неизвестных председатель ЧАО «Нефтегаздобыча» Олег Семинский. Через год он дал обширное интервью «Фактам», в котором рассказал, кто стоит за его похищением.

«Один из них (похитителей — ред.) у меня спросил: «Ты понимаешь, что с тобой происходит?» «Нет», — говорю. «Что же ты Рудьковского обижаешь?» — услышал ответ. Он имел в виду политика и нардепа Николая Рудьковского — моего делового партнера (владельца 40 процентов акций «Нефтегаздобычи») и, как я тогда считал, друга. Я спросил, что значит «обижаю». Но ответа не последовало», — рассказал Семинский об обстоятельствах своего похищения.

По его словам, Рудьковский вымогал у его семьи $200 млн за освобождение Семинского. В 2015 году Семинского неожиданно освободили в мае 2015 года. При этом один из похитителей обронил, что если бы не изменения в стране, Семинский был бы дома. Семинского выбросили из авто в лесопосадке.

За дело взялась ГПУ. Следователь ГПУ Дмитрий Сус (примечательно, что осенью 2016 года карьера этого следователя, расследовавшего дело «Нефтегаздобычи», а затем попавшего в эпицентр скандала между НАБУ и ГПУ, вошла в крутое пике — его обвинили в том, что его авто — Audi Q7 — записано на бабушку, уволили из ГПУ, а весной 2017 года он был задержан НАБУ и помещен под домашний арест) тогда подал в розыск Рудьковского и криминальных авторитетов «Молдавана» и «Салавата».

«Идем на Восток»

Ушел на Восток Рудьковский не случайно. Будучи членом фракции «Партии регионов» в парламенте, он являлся руководителем групп по межпарламентским связям с Республикой Ирак и с Республикой Иран

В феврале 2014 года, когда на Украине еще бушевал Майдан, на сайте Патриотического Союза Курдистана в нескольких частях выходит интервью с Рудьковским, в котором он расточает комплементы курдам, признается, что на Украине воспринимают тогдашнего президента Ирака и лидера ПСК Джаляля Талабани как «героя, курдского Че Гевару», желает тому скорейшего выздоровления. Тогда же Рудьковский, очевидно, не ожидавший переворота в стране, заявил, что путь Украины — евроинтеграция при сохранении дружбы с Россией.

Среди прочего Рудьковский откровенно рассказал и о своих бизнес-интересах.

«Курдистан, наиболее экономически растущий регион в мире. Если мы приезжая в Дубай видим изменения раз в год, то когда мы приезжаем в Курдистан один раз в три месяца, мы видим, что Курдистан меняется. Курдистан наиболее перспективный для инвестиций регион, так как он имеет стабильное инвестиционное законодательство. Я думаю, наша поездка будет хорошим началом для прихода украинских компаний на инвестиционный рынок Курдистана. Перспективы сотрудничества Украины и Курдистана довольно большие, это разработка и строительство газопровода из Курдистана в Европу, а также промышленных заводов», — отметил Рудьковский.

Во время этого разговора он даже поддержал идею независимости Курдистана, заявив, что Украина тоже долго сражалась за свою независимость, и четко обозначил сферы, в которых бы хотел работать с Курдистаном.

«Мы сейчас рассматриваем вопросы работы над созданием ряда совместных предприятий, одно из которых является нефтепереработка с компанией «Метан». Некоторые компании из Украины рассматривают возможности строительства молочного комбината по производству молочных продуктов в Курдистане. А также заводы по производству подсолнечного масла и другие», — отмечал Рудьковский.

С тех пор о нем практически ничего не было слышно. По сообщениям все того же издания LB.ua из-за разногласий с правительством курдской автономии в Ираке в нефтяном бизнесе поучаствовать Рудьковскому не удалось. Однако это не сломило его. Он остался работать в Ираке и занялся строительством трубопровода для сжиженного газа.

Судя по тому, что в апреле он все-таки покинул ОАЭ, непотоплямый Рудьковский в этом случае выпутался из всех неприятностей.