Политики ДНР: Письмо Левченко Путину — это истерика предателя

В нем он предложил российскому лидеру передать ЛНР и ДНР под контроль миротворцев.

«Убедительно прошу Вас, способствовать скорейшей передаче спорных территорий ОРДЛО под контроль международных миротворческих сил, для проведения выборов, и для дальнейшей реинтеграции в Украину.

В том числе, и участка российско-украинской границы, чтобы снять все обвинения в поставках оружия и проникновения боевиков с территории РФ на территорию Донбасса. В конце концов, если Вы признаёте, что Донбасс это Украина, то будет логично контролировать совместную границу с представителями официальных властей. Как это происходит на других участках, например между Харьковской и Белгородской областями», — написал Левченко президенту.

Также он указывает, что из-за того, что ЛНР и ДНР не входит сейчас в правовое поле Украины, там невозможны выборы, а из-за этого нарушен баланс сил бизнес-элит в пользу Западной Украины.

Денис Пушилин , председатель Народного совета ДНР — Левченко этим письмом показал, что он предатель народа Донбасса. Правда, с тем, что он и его «коллеги по цеху» предатели, мы — и я лично, и абсолютное большинство жителей Донбасса — определились еще в 2014 году.

Логическим продолжением его тогдашних поступков и действий является и это его письмо. В 2014 году Левченко был настроен совершенно иначе, чем его избиратели, на которых он плевал.

И сейчас его предложения, если они будут реализованы, могут привести только к физическому уничтожению жителей Донбасса. Они являются верхом цинизма, поэтому мы крайне негативно их оцениваем. Но для нас они не удивительны.

Стоит ли за этим письмом Ринат Ахметов? Мне сейчас трудно давать оценку. Может, это очередная попытка Левченко выслужиться и перед Ахметовым, и перед его другими старшими товарищами. Однако говорить, что письмо написано по указке Ахметова, я пока бы не торопился.

Не исключаю, что Левченко списали со счетов даже его коллеги, и это просто глупая попытка напомнить о себе.

Левченко в Донбасс вряд ли уже вернется. Для Донбасса он изгой.

Александр Кофман, экс-министр иностранных дел ДНР — В первую очередь надо понять причину, почему Левченко написал это письмо. Что его побудило? Если это попытка некоего хайпа, в таком случае я не хочу оценивать глупость господина Левченко.

Если же это тщательно выверенная политическая позиция, тогда совершенно другое дело. Четыре года из Левченко, который перебрался в Москву, пытались делать борца против украинской хунты, и я очень боюсь, чтобы его заявление не послужило неким аргументом типа того, что вот, посмотрите, даже борец с украинской хунтой требует возврата Донбасса на Украину, в украинское правовое поле.

Вот это меня сильно настораживает. Что не говори, а Левченко и его хозяин Ринат Ахметов владеет большим сегментом информации относительно нас, нежели, например, я. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это была инициатива только одного Левченко, а не озвучивание чей-то выверенной политической позиции, которая может привести к негативным политическим последствиям для Донбасса.

Конечно, анализируя это письмо, нельзя исключать и того, что за Левченко может стоять и Ринат Ахметов. Перед последним, в отличие от нас, которым надо сохранить свою жизнь и свободу (не в плане отсутствия тюремного заключения, а свободу от нацистской идеологии), стоит другая проблема — сохранить свои деньги.

Как говорил Карл Маркс , 200-летие которого мы недавно отметили, нет такого преступления, на которое не пошла бы буржуазия ради 600% прибыли.

Считаю, что народ Донбасса в ответ на это письмо, должен показать, что никакого отношения Коля Левченко к Донбассу не имеет. Коля Левченко — это обычный трусливый предатель, который сбежал за рубеж. Насколько я знаю, он сейчас даже не находится в Москве. Он сначала бросил свою родину — Донбасс, а потом и большую Родину — Россию.

Его мнение не имеет никакой ценности ни для России, ни для пророссийского Донбасса.

— Николай Левченко — это верный слуга Ахметова. Ещё в конце февраля 2014 он угрожал мне расправой, при личной встрече демонстрируя боевое оружие со словами «полезете штурмовать областную администрацию, откроем огонь». Я тогда спросил, правильно ли я понял, что они готовы стрелять в свой народ? Ответа не последовало.

Очередная информационная провокация Левченко показывает, что ахметовская часть элиты Донбасса до сих пор считает возможным компромиссное решение по конфликту на Донбассе. Это для нас война принесла смерти близких людей, в результате чего примирение невозможно. Для нас эта война — возможность воссоединения с Россией. Для этих же людей эта война — всего лишь материальные убытки, а также желание компенсировать потери и вернуть с помощью Киева контроль над Донбассом.

Левченко живет в Москве, бывает на российских федеральных телеканалах, где проговаривает эту позицию. Левченко давно утратил связь с народом Донбасса, иначе понимал бы, какую чушь он несет.

Донбасс больше никогда не будет в Украине!

Александр Бородай , экс-премьер-министр ДНР — Я прочел это бредовое письмо в ФБ. Честно скажу, это эмоциональный выплеск человека, который находится в истерике. Видимо, позиция господина Левченко, а также всего того, что осталось от Партии регионов в Киеве, становится все более хрупкой, всё более шаткой. Наверное, правда в этом письме одна — в том, что в Киеве власть всё больше и больше получают те, кто опирается на западные регионы Украины. Хотя и это, если честно говорить, неправда.

Те, кто находится у власти в Киеве, опирается на западные регионы, но вовсе не Украины, и это вовсе не регионы, а целая страна под названием Соединенные Штаты Америки . Что касается Донбасса, то это русская земля, земля русской культуры, русской истории, земля, которая сделала свой выбор. И этот выбор она подтвердила силой.

К этому выбору ее подтолкнул вооруженный переворот в Киеве, который случился в 2014 году. Ситуация, которая возникла после развала СССР, была нездоровой, и она должна была как-то реализоваться. Этот нарыв, возникший из-за того, что русский народ вдруг оказался разделен границами, которые ранее были исключительно административными, рано или поздно, конечно же, прорвался бы в той или иной форме.

К выбору народ Донбасса в пользу России подтолкнули не Москва и не Донецк , а сам Киев, где власть взяли откровенные нацисты и жулики, прикрывающиеся ультранационалистическими лозунгами. Все они управляются Вашингтоном.

А позиция Левченко связана с эмоциями, которые были вызваны тем, что когда-то Левченко и другие депутаты Партии регионов были на Украине доминирующей силой. Да, на Украине не было по-настоящему сильной власти, а был определенный олигархический баланс, у которых было своё представительство в Верховной Раде. Вот этот баланс и нарушен, причем далеко не в пользу тех, кто когда-то состоял в Партии регионов.

Конечно, сложившееся положение вещей для господина Левченко болезненно. Но я считаю, что мы не обязаны заботиться о его личных интересах.