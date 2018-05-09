Кто такой Рафаэль Лусварги, бразильский партизан, cхваченный на Украине

Бразилец скрывался в монастыре на окраине Киева и был задержан группой ультранационалистов; в данный момент украинские власти держат его под арестом.

Схваченный в минувшую пятницу в одном из киевских монастырей бразилец Рафаэль Маркес Лусварги (Rafael Marques Lusvarghi) сейчас находится в руках украинских служб безопасности.

Называющий себя бывшим партизаном Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) Лусварги уже успел послужить военным полицейским в Сан-Паулу, был активистом и членом Иностранного легиона и несколько раз по разным поводам попадал под арест в Бразилии и за рубежом. В 2014 и 2015 годах Лусварги сражался на востоке Украины , защищая действующие при поддержке России сепаратистские силы, которые шокировали мир своими попытками присвоить себе часть Украины.

Арест Лусварги транслировался в прямом эфире на Facebook Сергеем Филимоновым , украинским активистом националистического толка, который участвовал в пятничной акции, организованной ультраправыми силами батальона «Азов» и C14 (запрещены в РФ, ред.).

Украинские и международные СМИ также записали этот момент на видео, и теперь на YouTube можно видеть, как бразильца задерживают и силой доставляют в штаб служб безопасности. В момент своего ареста Лусварги находился в одном из монастырей на окраине столицы, поскольку ему запрещено покидать страну.

До этого бразилец уже был приговорен к 13 годам за терроризм и вербовку наемников, однако окончательное судебное решение по его делу еще не было принято. После вторжения в монастырь и задержания Лусварги члены правых движений отвезли его в центр Киева и протащили по улицам города до штаб-квартиры СБУ . Украинские службы безопасности высоко оценили «активную позицию» участников задержания и пообещала рассмотреть это дело «в рамках закона».

По сообщениям украинской службы Би-би-си, судебное слушание по делу Лусварги было назначено на понедельник (7 мая) в 15 часов по местному времени (ночь с воскресенья на понедельник в Бразилиа ). На одном из видео ареста можно видеть взбешенных националистов, которые кричат на Лусварги, бьют его по лицу и требуют, чтобы он раскаялся в своем участии в конфликте.

В другом видео Рафаэля спрашивают: «Скажи, какие за тобой грехи и чего ты больше не будешь делать?». «Сражаться — неправильно», — отвечает Лусварги. «Зачем ты сюда приехал?» — спрашивает националист.

«Я приехал сюда, чтобы помочь, но на самом деле я не помог, все стало только хуже», — признается латиноамериканский партизан. Тогда украинец требует, чтобы Лусварги признал, что был неправ, и извинился. «Простите меня за вред, который я причинил вашему народу», — с сожалением говорит бразилец по-русски.

Несмотря на применение насилия, о котором свидетельствуют видео, бразильский МИД сообщил Би-би-си, что с бывшим партизаном все в порядке. В настоящий момент он находится в «безопасности», хотя его задержание носило довольно агрессивный характер. По словам дипломатов, осведомленных об этом деле, бразильские официальные лица утверждают, что следят за перипетиями в судьбе бразильца и «оказывают своему соотечественнику посильную помощь».

Члены батальона «Азов» и правая ультранационалистическая группа С14 славятся своими грубыми методами применения силы. «Многие считают их агрессивными радикалами», — объясняет глава киевского офиса Би-би-си Нина Курята. Несмотря на свой экстремизм они действуют заодно с нынешним президентом Петром Порошенко , со странами Западной Европы и Соединенными Штатами

В противоположном политическом лагере находятся сепаратисты, к которым примкнул Рафаэль: они поддерживают бывшего президента Виктора Януковича , а также отстаивают влияние России в восточной части страны и на Крымском полуострове.

Спорная фигура

Рафаэль Лусварги — довольно спорная фигура: молодой человек регулярно принимал участие в разного рода столкновениях и ранее уже находился под арестом в Бразилии и на Украине. Во время чемпионата мира 2014 года он выходил на улицы наряду с другими протестующими против спортивного события, неоднократно оказывал сопротивление полиции и более 40 дней пробыл в тюрьме.

На одном из митингов на Авенида Паулиста он отличился тем, что пришел в килте — шотландской юбке. В то время Лусварги симпатизировал партии PMDB и на своей странице в Facebook опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с политиком Пауло Скафом (Paulo Skaf).

Бывший офицер военной полиции, служивший в Сан-Паулу, Лусварги называет себя бывшим партизаном ФАРК и Иностранного легиона (французских вооруженных сил) — элитной военизированной группы, которая известна своим участием в конфликтах по всему миру. В батальонах Иностранного легиона числятся наемники из разных стран, об этих войсках мы знаем не много, однако жестокость их методов широко известна.

Неясно, что именно побудило Лусварги стать членом этих групп. Мы не знаем, руководствовался ли он идеологическими соображениями, когда поехал в Колумбию поддерживать революционеров, и вступил ли в ряды французского легиона просто из наемнических интересов. Перед тем, как отправиться на Украину, бразилец утверждал, что хочет поддержать дело сепаратистов и почувствовать себя «полезным».

В то время Лусварги работал преподавателем английского языка в Бразилии, он дал обещание принять участие в конфликте, чтобы бороться с «фашизмом» националистов. Лусварги прибыл на Украину где-то в сентябре 2014 года и примкнул к российским сепаратистам, сражавшимся в восточных районах Донецка Луганска . Эти отряды отстаивают автономию региона и желают создать народные республики, которые были бы признаны на международном уровне.

Очень скоро Лусварги сделался орудием пропаганды сепаратистского движения: он регулярно появлялся в видеороликах стреляющим из тяжелых орудий. Помимо португальского и английского Лусварги свободно говорит по-русски, что во многом помогло ему в процессе культурной ассимиляции — бразилец заработал себе славу и популярность среди боевиков.

«Он сказал, что они использовали его в качестве орудия пропаганды, чтобы создать образ легитимного движения, — объясняет Роман Лебедь, корреспондент Би-би-си в Киеве. — Так же поступают и активисты "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), которые поручают защищать престиж своего дела иностранцам».

Наряду с бразильцем в конфликте также участвовали бельгийские, голландские и скандинавские бойцы. Интервью с Лусварги еще можно найти на европейских сайтах, пропагандирующих сепаратистское движение. В одном тексте, опубликованном в январе 2015 года на шведском блоге «Операция Новороссия», он признается в «большой любви» к Матушке России и говорит, что, если бы не российская «гуманитарная помощь», население восточной Украины умирало бы от «голода и отсутствия лекарств».

В предыдущих интервью партизан говорил, что его предки жили в Белоруссии (бывшая республика СССР), но впоследствии эмигрировали в Бразилию. «Эта война ведется и за мою родину тоже», — утверждал он. Летом 2015 года бразилец из-за ранения покинул фронт и вернулся в Латинскую Америку.

Чтобы поймать его, украинская служба безопасности пошла на хитрость: они заманили Лусварги в Киев фальшивым предложением работы. Когда в октябре 2016 года бразилец приземлился в украинской столице, он был немедленно задержан властями. «Я не был ветераном Донбасса», — сказал Лусварги в интервью «Радио Свободная Европа» (RFE). «Я был пушечным мясом», — посетовал он на свой арест.

Лусварги был осужден за создание террористической организации и вербовку наемников. По данным RFE, он пробыл в тюрьме 14 месяцев, пока в декабре его неожиданно не выпустили на свободу. Его обвинительный приговор был отменен вторым судом, который признал первый иск недействительным ввиду технических ошибок, однако бразильцу было рекомендовано оставаться под стражей в ожидании дальнейших судебных слушаний.

Несмотря на то, что Лусварги сражался с сепаратистами, в одном из интервью RFE — во период его нахождения в тюрьме в марте 2017 года — он признался, что изменил свое мнение. «На Донбассе были люди, действительно плохие люди. Я могу сказать без всяких проблем… они очень гордились тем, что делали в луганском аэропорту».

Битва за международный аэропорт в 2014 году длилась несколько недель и была выиграна сепаратистами. В ходе боевых действий погибло множество мирных жителей и боевиков, а здание аэропорта оказалось полностью разрушенным. «Это было варварство», — сказал Рафаэль в интервью.

Он также сообщил, что ему неприятно было выслушивать расистские комментарии сепаратистов, которые назвали южноамериканцев «обезьянами». На видео, снятых в тюрьме, он предстает едва ли не юношей, уже без бороды и длинных волос, которые были частью его воинственного образа.

После освобождения Лусварги нашел приют в монастыре, снова отпустил волосы и начал изучать православное христианство. Казалось, с ним все было в порядке, он жил скромной монастырской жизнью, которая уж точно лучше, чем пребывание за решеткой. Ежедневно Рафаэль читал Библию и помогал христианской общине на кухне — до последнего четверга.

Убежище 33-летнего бразильца было раскрыто, когда сайт RFE опубликовал материал с указанием его местонахождения. На следующий день в монастырь прибыли правые активисты, чтобы собственными руками вершить правосудие, и взяли его под стражу. Би-би-си Бразилия пыталась связаться с семьей Лусварги в Сан-Паулу, но безуспешно.

Конфликт

По данным Организации Объединенных Наций, в ходе конфликта, продолжающегося уже более четырех лет, было убито по меньшей мере 10 тысяч человек, 200 тысяч — ранены. В настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона украинцев, более 1,4 миллиона граждан страны были вынуждены покинуть свои дома из-за разгула насилия.

Сложная проблема сводится к борьбе за сферу влияния между Западом и Россией через посредство местных политиков и движений. Хотя на протяжении этих лет демонстрации и столкновения проходили в разных частях страны, сепаратистский фронт сосредоточен на востоке Украины, в Донбасском районе, который включает Донецк и Луганск.

Действующее в этом регионе сепаратистское движение получает материально-техническую помощь от России, в то время как националистические правительственные силы пользуются поддержкой стран-членов НАТО

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым по результатам референдума, на котором победили сепаратисты, хотя Запад не признает его легитимность. В 2014 и 2015 годах в Минске были подписаны мирные соглашения, однако их соблюдение оказалось проблематичным. В конце 2017 года между Киевом и Москвой произошел крупный обмен военнопленными. Рафаэль Лусварги надеялся, что его включат в эти списки, но напрасно.

В январе парламент Украины принял закон, который классифицирует повстанческие регионы как временную российскую оккупацию, а страну Владимира Путина — как «государство-агрессора». Россия пытается прикрывать свои вторжения на территорию Украины гуманитарными намерениями.

Хотя бои приостановлены, нападения, насилие и убийства продолжают быть неотъемлемой частью повседневной жизни на Донбассе. «Накануне очередного официального вступления Владимира Путина в должность президента России конфликт, кажется, еще очень далек от своего завершения», — говорит Роман Лебедь.