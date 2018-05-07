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Запрещенный в РФ «Правый сектор» не планирует мешать ветеранам в День Победы
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Запрещенный в РФ «Правый сектор» не планирует мешать ветеранам в День Победы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил спикер организации Артем Скоропадский в комментарии «112».
«Масштабных акций мы не планируем, потому что по нашей информации в этом году партийных флагов скорее всего не будет. Если ветераны, а их по моей информации в Киеве осталось не более тридцати, захотят возложить цветы к Вечному огню, мы препятствовать этому не будем. Георгиевские ленточки, портреты Сталина… заниматься тем, чтобы их не было, насколько я понимаю, должна Нацполиция и сотрудники СБУ, ведь в Украине уже есть соответствующий закон», — сказал Скоропадский.
По его словам, в Киеве, Одессе и других городах Украины от его организации будут только небольшие выездные группы, которые будут наблюдать за происходящим.
Ранее запрещенные в РФ организации ОУН и «Братство» заявили, что будут проводить свои акции на День Победы. Так, запрещенная в РФ ОУН будет патрулировать улицы, чтобы не допустить прохождения акции «Бессмертный полк». А запрещенное в РФ «Братство» и вовсе проведет акцию в честь дивизии СС «Галичина».
«Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии «Галичина» мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — заявил лидер организации Дмитрий Корчинский.
Таким образом, День Победы на Украине ожидается довольно напряженным.
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