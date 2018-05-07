Политолог прокомментировал осквернение памятников на Украине

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал осквернение памятников в стране.

«Это идёт в рамках декоммунизации. По сути, начался новый этап», — сказал он.

Как отметил Соскин, началась новая трактовка событий 1939-1945 гг.

Эксперт также не исключил, что акты вандализма выгодны действующему главе государства Петру Порошенко

«Сама проблема есть, и к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии , в Грузии , когда сносили памятники советским воинам, и в Украине этот процесс тоже начался», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам.