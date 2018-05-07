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Политолог прокомментировал осквернение памятников на Украине
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Политолог прокомментировал осквернение памятников на Украине 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал осквернение памятников в стране.
«Это идёт в рамках декоммунизации. По сути, начался новый этап», — сказал он.
Как отметил Соскин, началась новая трактовка событий 1939-1945 гг.
Эксперт также не исключил, что акты вандализма выгодны действующему главе государства Петру Порошенко.
«Сама проблема есть, и к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии, в Грузии, когда сносили памятники советским воинам, и в Украине этот процесс тоже начался», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам.
RT на русском: последние новости
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