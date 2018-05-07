Украина даст «отпор» России в Крыму 

Украина спланировала противодействие России в Крыму. Об этом украинскому «Обозревателю» рассказал постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.
По его словам, «План неотложных мер по российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму» на 2018-2019 годы был разработан представительством президента в республике.
Документ подразумевает в том числе противодействие «нарушениям» России в области судоходства и инфраструктурных проектов (должно быть, имеется в виду строительство Крымского моста), а также защиту интересов Украины, ее граждан и юрлиц.
Бабин отметил, что план, скорее всего, будет утвержден и опубликован в июне. Сразу после этого постпредство президента Украины в Крыму приступит к созданию стратегии «реинтеграции Крыма после его освобождения».
В январе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о появлении в стране патрульной полиции Крыма. По его словам, «со временем» полицейские будут патрулировать Крым и Севастополь, а пока будут задействованы в других частях страны.