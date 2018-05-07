В Киеве утверждают, что Кремль мобилизует 2 млн граждан Украины на поддержку своего кандидата на президентских выборах

Депутат Верховной Рады Украины от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление», глава общественной организации «Центр военно-политических исследований» Дмитрий Тымчук со ссылкой на собственные источники утверждает, что Кремль активно работает над вмешательством в предстоящие выборы украинского президента.

Как написал Тымчук в своем

Политик утверждает, что команда Чеснакова уже разрабатывает схемы «избирательной мобилизации» граждан Украины в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) и России «с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах».

В сообщении говорится, что «российская сторона рассчитывает организовать „управляемое голосование“ в РФ, параллельно проводя активную „предвыборную работу“ на Украине». В последнем случае, пишет автор поста, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов «пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде» граждан Украины.

Общего количества избирателей, которых можно «мобилизовать», по расчетам российских экспертов, будет достаточно для обеспечения выхода во второй тур президентских выборов выгодного РФ кандидата, а в дальнейшем — и его победы, подытоживает народный депутат.

Отметим, что основной задачей возглавляемой Тымчуком группы «Информационное сопротивление» является распространение оперативной информации «относительно российского вторжения на Украину», а главной целью организация провозгласила противодействие российскому информационному влиянию.

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Пока предвыборная кампания не начата, однако социологи уже изучают настроения электората. Согласно данным последнего опроса, проведенного в конце апреля социологической группой «Рейтинг», экс-премьер Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

стала лидером

президентского рейтинга. 9% жителей Украины заявили о готовности поддержать политика на выборах главы государства.

За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 5% граждан, столько же — за лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко , 4% — за парламентария от «Оппозиционного блока» Вадима Рабиновича . Треть участников исследования сообщили, что пока не определились с выбором или вообще не планируют голосовать.

Среди тех, кто намерен идти на выборы и поддержать определенного политика, 14% готовы отдать голоса за Тимошенко, 11% — за Гриценко, по 9% — за Бойко, Порошенко и Вакарчука, по 8% — за Зеленского и Ляшко, за Рабиновича — 6%. Лидером президентского антирейтинга является Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосовали бы за него ни при каких условиях.

Напомним, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве или попытке вмешательства в выборы в разных странах мира. Резонансное расследование по этому поводу проводится в США , где считают, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Россию также обвиняли во вмешательстве в выборы

президента Мексики , которые должны пройти в июле 2018 года, а также во влиянии на кризис в Каталонии

Кроме того, Москву подозревали во вмешательстве в референдум 2016 года

опасались