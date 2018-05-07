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Станислав Клих просит не называть его политзеком
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Станислав Клих просит не называть его политзеком 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Осужденный в России украинец Станислав Клих просит считать его не политзеком, а «секс-туристом из Украины».
Станислав Клих, получивший в России срок 20 лет заключения за участие в первой чеченской войне в 1995 году на стороне повстанцев и убийство четырех российских военных, прислал в редакцию «Собеседника» письмо, в котором опровергает сведения о себе, тиражируемые многими российскими СМИ:
«Во-первых, я не являюсь членом или активистом "Правого сектора". Последние 10 лет до ареста 8 августа 2014 года я был членом Партии регионов (ПР), развивал районные организации ПР в Киеве. Во-вторых я был арестован не на границе РФ с Украиной, а в г. Орел, куда был приглашен Симоновой Викторией Геннадиевной, с которой познакомился в декабре 2013 года в санатории "Полтава — Крым" (г. Саки).
Прошу также не употреблять в отношении меня термин «политзэк», так как в момент приезда в РФ я достаточно лояльно относился к руководству и политической системе Российской Федерации. В дальнейшем при моем упоминании в вашем издании, предлагаю писаь вместо «политзаключенный» — «секс-турист из Украины»».
Орфография и пунктуация оригинала сохранены. В качестве обратного адреса указаны контакты тюрьмы в городе Верхнеуральске Челябинской области.
И на суде, и позже Клих отрицал участие в чеченских событиях и сам факт посещения Чечни в 1995 году.
[Прим. Sobesednik.ru: Деятельность организации «Правый сектор» признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.]
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