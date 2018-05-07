Станислав Клих просит не называть его политзеком

Станислав Клих, получивший в России срок 20 лет заключения за участие в первой чеченской войне в 1995 году на стороне повстанцев и убийство четырех российских военных, прислал в редакцию «Собеседника» письмо, в котором опровергает сведения о себе, тиражируемые многими российскими СМИ:

«Во-первых, я не являюсь членом или активистом "Правого сектора" . Последние 10 лет до ареста 8 августа 2014 года я был членом Партии регионов (ПР), развивал районные организации ПР в Киеве. Во-вторых я был арестован не на границе РФ с Украиной, а в г. Орел , куда был приглашен Симоновой Викторией Геннадиевной, с которой познакомился в декабре 2013 года в санатории " Полтава Крым " (г. Саки).

Прошу также не употреблять в отношении меня термин «политзэк», так как в момент приезда в РФ я достаточно лояльно относился к руководству и политической системе Российской Федерации. В дальнейшем при моем упоминании в вашем издании, предлагаю писаь вместо «политзаключенный» — «секс-турист из Украины»».

Челябинской области. Орфография и пунктуация оригинала сохранены. В качестве обратного адреса указаны контакты тюрьмы в городе Верхнеуральске

И на суде, и позже Клих отрицал участие в чеченских событиях и сам факт посещения Чечни в 1995 году.