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Самым молодым миллионером Украины стал семилетка
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Самым молодым миллионером Украины стал семилетка 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году семилетний ребенок стал самым молодым миллионером Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) страны.
Глава ГФС Мирослав Продан рассказал, что доходы за прошлый год на миллион гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) и более задекларировали 4063 человека. Самым молодым налогоплательщиком-миллионером оказался семилетний ребенок из города Черкассы, а самым старшим — 99-летний житель Киева.
Самый популярный возраст украинских миллионеров — от 45 лет и старше. В это возрастную группу входят 2270 человек.
По словам Продана, количество миллионеров на Украине выросло на 16 процентов (559 человек) по сравнению с 2016 годом. Один гражданин Украины задекларировал доход более чем в один миллиард гривен.
Свои доходы украинцы-миллионеры получили за счёт процентов, начисленных на депозитные счета в банке, дивидендов, иностранных доходов, доходов от наследования, операций по продаже или обмену движимого и недвижимого имущества.
Почти 44 процента украинских миллионеров состоят на налоговом учете в Киеве. Среди лидеров по числу миллионеров также оказались Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.
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