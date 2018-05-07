Самым молодым миллионером Украины стал семилетка

В 2017 году семилетний ребенок стал самым молодым миллионером Украины . Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) страны.

Глава ГФС Мирослав Продан рассказал, что доходы за прошлый год на миллион гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) и более задекларировали 4063 человека. Самым молодым налогоплательщиком-миллионером оказался семилетний ребенок из города Черкассы, а самым старшим — 99-летний житель Киева.

Самый популярный возраст украинских миллионеров — от 45 лет и старше. В это возрастную группу входят 2270 человек.

По словам Продана, количество миллионеров на Украине выросло на 16 процентов (559 человек) по сравнению с 2016 годом. Один гражданин Украины задекларировал доход более чем в один миллиард гривен.

Свои доходы украинцы-миллионеры получили за счёт процентов, начисленных на депозитные счета в банке, дивидендов, иностранных доходов, доходов от наследования, операций по продаже или обмену движимого и недвижимого имущества.

Почти 44 процента украинских миллионеров состоят на налоговом учете в Киеве. Среди лидеров по числу миллионеров также оказались Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.