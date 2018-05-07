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Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
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Одесские школьники съездили в Крым и пожалели 

РИА Новости 1 час назад
Украинская журналистка Екатерина Маденс пожаловалась в Facebook на школьников из Одессы, поехавших отдыхать в Крым. На историю обратил внимание портал "Обозреватель".
"Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?", — пишет она.
К посту она прикрепила фотографии, взятые из группы туристического кружка в Ришельевском лицее. На них школьники и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части полуострова.
В комментария мнения пользователей по поводу поста Маденс разделились. Одни назвали ситуацию "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", другие отметили, что поездку организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить или не ездить. Некоторые задались вопросом, почему "все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение проголосовали более 95% жителей полуострова. Многие украинские политики продолжают настаивать на том, что это территория Украины. Москва при этом не раз отмечала, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном с соответствии с международным законодательством и уставом ООН.
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Комментарии63  Ещё 1 источник 
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