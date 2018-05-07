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Филимонов: люди говорили, что я сломался после матча с Украиной, но это не так
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Филимонов: люди говорили, что я сломался после матча с Украиной, но это не так 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал о том, как пережил матч с национальной командой Украины в 1999 году, в котором он пропустил гол от Андрея Шевченко.
«Во взрослой жизни никогда не плакал, даже после матча с Украиной. Какие слезы, если у нас через шесть дней игра с «Локомотивом»? Надо было вставать и идти дальше. Причем в первые полгода шла поддержка. А потом пошла непонятная волна.
Люди стали говорить, что после того гола я сломался. Но это не так. Напомню, что после Украины я еще трижды стал чемпионом России. Сначала я пытался изменить общественное мнение, рассказав, что произошло и как произошло. Потом понял — это бесполезно», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Денисом Целых.
Полное интервью с Александром Филимоновым читайте на «Чемпионате».
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