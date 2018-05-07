Филимонов: люди говорили, что я сломался после матча с Украиной, но это не так

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал о том, как пережил матч с национальной командой Украины в 1999 году, в котором он пропустил гол от Андрея Шевченко «Во взрослой жизни никогда не плакал, даже после матча с Украиной. Какие слезы, если у нас через шесть дней игра с «Локомотивом»? Надо было вставать и идти дальше. Причем в первые полгода шла поддержка. А потом пошла непонятная волна. Люди стали говорить, что после того гола я сломался. Но это не так. Напомню, что после Украины я еще трижды стал чемпионом России . Сначала я пытался изменить общественное мнение, рассказав, что произошло и как произошло. Потом понял — это бесполезно», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Денисом Целых. Полное интервью с Александром Филимоновым читайте на «Чемпионате».