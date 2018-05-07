Киев мечтает получить кусок от «шкуры русского медведя»

Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины разместил на сайте госзакупок ProZorro тендер на проведение социологического исследования населения Юга России

Украинских военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, а также каково их материальное положение.

Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей, а также их медиапредпочтения.

Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Соцопрос должен содержать «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента». Исследование планируется провести в Адыгее

Стоимость тендера составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).

Известно, что украинские националисты и провластные киевские политологи не первый год вдалбливают населению, что Крым и Донбасс можно будет вернуть после распада России. А в качестве контрибуции неплохо бы прихватить у «клятых москалей» ещё несколько «исконных украинских территорий».

Пока подобные фантазии озвучивают одиозные националистические лидеры, можно воспринимать их как навязчивые больные фантазии, помогающие уйти от неприглядной действительности. Как ни крути, режим Порошенко, располагающий почти 35-миллионным населением, вот уже четыре года никак не может переманить на свою сторону три миллиона «пророссийских сепаратистов» Донбасса, несмотря на явно непоследовательную, мягко говоря, позицию России.

Но сам факт, что исследования настроений жителей «потенциально украинских» или потенциально конфликтных территорий решено проводить на государственном уровне говорит о том, что в Киеве всерьёз рассчитывают помочь свершиться российскому майдану. Может быть, в данном случае мы не до конца оцениваем опасность, исходящую от киевского режима?

— Скорее всего, заказчиками подобного рода исследований являются не собственно украинские власти, а те, кто стоит за ними, курирует их, — говорит член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько . — Да «свидомые» украинцы любят подчёркивать, что чуть ли не весь Юг России — Воронежская, Белгородская, Курская области, Кубань — должна принадлежать Украине. В их мечтах Украина простирается от Карпат до Кавказа. Такие фантазии публиковали идеологи украинского национализма ещё сто лет назад.

Проблема в том, что у нас пока нет чёткой концепции борьбы с украинским национализмом и киевским режимом, ему покровительствующим. Мы не только не выработали тактики борьбы с этим злом, но и не обозначили, чего мы собственно хотим добиться в этом направлении.

«СП»: — То есть Украина всё же представляет некую опасность для России?

— Исключительно как очаг майданного заражения. Россия при желании могла бы ликвидировать или сильно переформатировать украинскую государственность. Однако руководство страны не делает этого, не желая обострять отношения с Западом, что вызовет новые, ещё более мощные антироссийские санкции, чем те, что мы наблюдали до сих пор. Да, собственно, пока никто и не ставил такой цели.

Если мы хотим свергнуть антироссийский режим Порошенко военным путём, мы должны признать ДНР и ЛНР, и оказывать прямую военную помощь этим республикам.

Если мы хотим добиться этой цели экономико-социальными методами, тогда надо полностью прекратить с нынешним Киевом торгово-экономические отношения. Перестать подпитывать русофобский режим энергоресурсами, добиться от Белоруссии , чтобы через её территорию на Украину не попадали наши углеводороды, электроэнергия и т.д. Надо понимать, что геополитические задачи куда важней мимолётной, и не столь уж большой экономической выгоды, которую мы получаем от сотрудничества с антироссийским режимом.

В основном политика Кремля носит реактивный характер. Мы просто стараемся отвечать на те пакости, которые делает нам Украина по наущению Запада. Стратегическому подходу нам стоит поучиться у Китая , который планирует свою политику на десятилетия вперёд.

Возвращаясь к тому, что стоит за исследованием Центра информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины, то, конечно, они основываются на определённых реалиях.

В некоторых регионах Юга России есть города, где до десятой части жителей считают себя украинцами. На таких людей, видимо, полагают в Киеве, им будет проще воздействовать в случае социальных катаклизмов в России. Не секрет, что и на Западе, и на Украине уже не один год ждут, что в России вот-вот начнётся свой майдан, обусловленный многими факторами: политическим противостоянием в обществе, сложностями экономического характера, наличием значительного числа этнократических элит, которые лишь внешне лояльны Кремлю и т.д.

Как мы видим, вот уже четверть века надежды эти себя не оправдывают. Но на Украине продолжают делать ставку на то, что в случае массовых волнений в России, украинские радикалы и разномастные «общественные активисты» хлынут в Россию, чтобы раскачивать ситуацию в тех регионах, о которых мы упоминали, да и во многие другие тоже.

Мне кажется, именно в этих целях проводятся исследования подобные тем, о которых мы говорим.

«СП»: — Схожесть ментальности у сельских жителей, скажем, Воронежской области и соседней Слобожанщины действительно большая. Возможно ли какая-то ситуация, когда жители российского юга вдруг захотят жить в «незалежной»?

— С моей точки зрения русские, украинцы и белорусы вообще один народ, который всячески пытаются разделить именно с помощью идеологии. А ментальность у нас у всех близкая.

Конечно, идеологи украинского национализма спят и видят, что в России наступит новый 1917 год со всеми его катастрофическими последствиями для российской государственности. В этом случае, как думают в Киеве, жителям каких-то территорий Юга России захочется укрыться в «тихой гавани» под названием Украина. То есть они ждут таких катаклизмов у нас, по сравнению с которыми украинский майдан и война в Донбассе покажутся цветочками. Отчасти тут справедлива аналогия с Гражданской войной в России 1917-1922 годов, когда царские офицеры из Москвы , Петрограда и других городов Великороссии бежали в Киев от большевиков. Тот же гетман Скоропадский на самом деле не был никаким деятелем украинской государственности. По крайней мере, изначально он просто искал способы борьбы с большевиками, как и большая часть русских офицеров под его началом.

В общем-то, все эти болезненные фантазии, как на Украине, так и во многих других постсоветских республиках подпитываются ещё и надеждой, что Запад, в случае уничтожения России, кинет им несколько костей и кусочков шкуры «убитого медведя». Иначе говоря, элиты многих постсоветских государств надеются, что за верность Западу им дадут «безвозмездно попользоваться» российскими природными богатствами от алмазов до рения. Или разрешат немного прирезать российской землицы. Ведь даже Александр Лукашенко заявлял, что Смоленская область — это исконная белорусская территория. Ну что ж, надежды юношей питают, как говорится… Россия пока что способна строить крымский мост, в то время, как на Украине всё никак не построят «великой украинской стены», защищающей «цэевропейцев» от «восточных варваров». Кроме того, как показывает история, Запад не очень-то церемонился с планами тех же бандеровцев. Как мы помним, украинские коллаборационисты надеялись, что им дадут создать своё большое государство. А в итоге территория оккупированной Украины была превращена в рейхкомиссариат, где бандеровцам отводилась роль карателей, делающих за немцев самую грязную и кровавую работу.

«СП»: — Давайте вернёмся к настроениям жителей южной России. Известно, что во время Гражданской войны в России 1917-1922 года на территории Краснодарского края существовала Кубанская народная республика. И значительная часть парламента КНР, представлявшая черноморское казачество, выступала за конфедерацию с Украиной. Ныне кубанские казаки активно участвовали в Русской весне, помогали крымчанам и жителям Донбасса. То есть Кубань «деукраинизировалась»?

— Если говорить конкретно о Кубани, то кубанцы, несмотря на то, например, что в некоторых станицах сохранилась балачка — диалект, представляющий собой что-то среднее между русским и украинским языком, ощущают себя русскими. Они видят своё будущее вместе с Россией. И как вы правильно заметили, неслучайно многие из них поехали в Крым и Донбасс поддерживать русских людей. За прошедший с момента образования КНР век много воды утекло. Ещё во время Великой Отечественной войны подавляющее большинство кубанцев не поддержали коллаборационистов, воевали с немецко-фашистскими захватчиками. Уже тогда жители Кубани окончательно сделали свой исторический выбор.

Сейчас вообще в России сочувствуют режиму Порошенко чаще всего не украинцы по происхождению. Посмотрите, в нацистских украинских батальонах воюют россияне, не имеющие никакого отношения к украинскому этносу. Они просто сочувствуют национал-социалистическим идеям, которые пышным цветом расцветают под покровительством нынешней киевской власти. И наоборот, человек с украинскими корнями и украинской фамилией, но придерживающийся идеи общерусского единства, будет врагом для украинских националистов. Украинец сегодня это понятие не столько этническое, сколько идеологическое. Настоящий украинец для тех, кто заправляет в Киеве, должен быть хотя бы умеренным, а лучше — радикальным националистом. В этом плане за кубанцев я спокоен.

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