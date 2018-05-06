Киев проверит протестные настроения жителей юга России 

Украина намерена провести социологические исследования на юге России. Как сообщается на сайте госзакупок, тендер на проведение опроса разместил Центр информационно-психологических операций №72 украинской армии.
В частности, украинских военных интересует материальное положение жителей Южного федерального округа, насколько они довольны действующей властью и готовы ли участвовать в акциях протеста.
Согласно заданию, опрос должен включать в себя 20 групповых дискуссий и две тысячи личных интервью. В рамках исследования также будут определены наиболее эффективные информационные каналы для разных групп россиян.
На опрос, который планируют провести в Адыгее, Крыму, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области, Киев потратит 1,6 млн гривен, пишут «Известия».