Киев проверит протестные настроения жителей юга России

Украина намерена провести социологические исследования на юге России . Как сообщается на сайте госзакупок, тендер на проведение опроса разместил Центр информационно-психологических операций №72 украинской армии.

В частности, украинских военных интересует материальное положение жителей Южного федерального округа, насколько они довольны действующей властью и готовы ли участвовать в акциях протеста.

Согласно заданию, опрос должен включать в себя 20 групповых дискуссий и две тысячи личных интервью. В рамках исследования также будут определены наиболее эффективные информационные каналы для разных групп россиян.