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Киев проверит протестные настроения жителей юга России
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Киев проверит протестные настроения жителей юга России 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Украина намерена провести социологические исследования на юге России. Как сообщается на сайте госзакупок, тендер на проведение опроса разместил Центр информационно-психологических операций №72 украинской армии.
В частности, украинских военных интересует материальное положение жителей Южного федерального округа, насколько они довольны действующей властью и готовы ли участвовать в акциях протеста.
Согласно заданию, опрос должен включать в себя 20 групповых дискуссий и две тысячи личных интервью. В рамках исследования также будут определены наиболее эффективные информационные каналы для разных групп россиян.
На опрос, который планируют провести в Адыгее, Крыму, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области, Киев потратит 1,6 млн гривен, пишут «Известия».
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