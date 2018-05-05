Найем столкнулся с реальность, украинские националисты струсили, Порошенко предрекли крах

Последствиями реформы по реформатору

Понедельник 30 апреля оказался тяжелым днем для народного депутата от президентской партии Мустафы Найема

Найем решил «поучить» неправильно ведущего себя участника дорожного движения, но не рассчитал, что на современной Украине бьют не по удостоверению нардепа, а по лицу. Участники конфликта нанесли борцу с коррупцией удар в челюсть.

«Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то», — вспоминал сам Найем.

Однако самое интересное началось потом. Несмотря на его заявление в полицию всех участников драки задержать не удалось. Один из них — Магомед-Амин Саитов — тот, кто ударил Найема — купил себе билет на самолет и спустя несколько часов спокойно покинул Украину через главные воздушные ворота страны — аэропорт «Борисполь».

Позже Найема ждали и другие неприятные сюрпризы: дело участников драки — Магомеда-Салих Саитова, Умолта Темербулатова и Ахмеда Сайтова переквалифицировали по мягким статьям и отправили их под домашний арест. Сами же соратники Найема стали заявлять о давлении на суд и на них лично со стороны защиты подозреваемых.

Однако тут выступила защита подозреваемых и их группа поддержки, рассказав о тех деталях, о которых, по их словам, Найем умолчал.

«Он начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем, афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины «чурками», — рассказал о произошедшем представитель Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» Салман Садаев.

Он указал, что диаспора осуждает действия задержанных, но и Найем, по ее мнению, повел себя неправильно.

Примечательно, что часть украинских пользователей соцсетей не поддержала Найема, посчитав обращение того в полицию, после того, как он сам «пошел на принцип» и начал перепалку — доносительством.

В целом же ситуация весьма красноречива: отец Майдана, который созвал людей на Евромайдан, с чего и начался протест, позже переросший в кровавый переворот имевший результатом потерю Украиной части территорий, убийство в Одессе и другие ужасающие преступления националистов, а также — войну в Донбассе, начал пожинать плоды того, что создал. «Вишенкой на торте» является то, что Найем — один из отцов реформы правоохранительных органов. Именно он ездил на открытия подразделений патрульной полиции в регионы Украины. Теперь же ему на собственном примере пришлось узнать, как «эффективно» работают его подопечные.

Националистическая «храбрость»

2 мая в Одессе украинские националисты провели торжественный марш в честь «Дня украинского порядка». Так они называют черный для одесситов день, когда в 2014 году националисты сожгли и иным способом убили 48 одесситов под радостное одобрение украинской политической и культурной элиты.

Уже сам факт того, что 2 мая националисты называют «Днем украинского порядка» был по себе кощунственным. Но в умении «пробивать дно» украинские ультраправые могут дать фору кому угодно. Во время выступления на митинге лидер одесской ячейки запрещенного в РФ «Правого сектора» Татьяна Сойкина заявила о том, что националисты наведут порядок на Украине.

«Мы уверены, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии. Слава Украине!» — заявила Сойкина.

Реакция не заставила себя ждать. Слова Сойкиной осудили в посольстве США , глава МВД Украины сообщил, что по заявлению националистки начато уголовное производство. Вынужден был оправдываться и президент страны Петр Порошенко

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе», — заявил Порошенко.

Такую реакцию украинских политиков нетрудно понять: Израиль болезненно относится к проявлениям антисемитизма, не прощает их, а произраильское лобби в США довольно мощное.

Испугалась и сама националистка Сойкина.

«Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под «жидами» я не имела в виду евреев, ведь обвинять «Правый сектор» (запрещен в РФ — ред.) в антисемитизме — абсурд… Мы четко различаем понятия «евреи» и «жиды», — заявила она.

Однако украинские националисты не успокоились и продолжили демонстрировать свою трусость. После случая с Найемом они на 4 мая анонсировали акцию против, как писал глава группировки С14 Евгений Карась , «королей с Кавказа».

«Требуем от миграционной службы Украины увеличить жесткость проверок для гостей из кавказских республик Российской Федерации и стран арабского мира», — писал Карась.

При этом на тот же день неподалеку от места предполагаемого митинга была анонсирована пресс-конференция защитников участников драки с Найемом, о чем сообщили даже близкие нардепа. Однако «храбрые» украинские «борцы с Кавказом» старательно обошли пресс-конференцию, где они могли напрямую задать все их интересующие вопросы, направившись от нее подальше, к тем людям, кто не сможет дать отпор — православным священникам.

«Как тебя зовут, чертяка? Как тебя зовут, гнида? Как тебя зовут, падаль?» — кричал, перемежёвывая свои слова нецензурной бранью, Карась на тихого православного священника из Покровского Голосеевского монастыря.

Его ненависть вызвал сюжет украинских журналистов, рассказавших о том, что на территории монастыря находился бывший ополченец ДНР Рафаэль Лусварги, которого украинский же суд в конце концов отпустил на свободу.

Позже соратники Карася, среди которых бывший боец «Азова» Сергей Филимонов , поймали Лусварги под посольством Бразилии . Его избили, унизили, заставили стать на колени. Когда Лусварги волокли по улицам Киева, многие могли вспомнить о словах боливийцев, видевших убитого Че Гевару, который им напомнил Иисуса Христа . Бородатый, истощенный украинской тюрьмой Лусварги в окружении своих многочисленных мучителей был красноречивым свидетельством «отваги» украинских националистов.

Филимонов, который хвастался задержанием бразильца, широко известен среди ультраправых. Блогер и журналист Анатолий Шарий в 2016 году выяснил, что этот «воин белой расы» отметился нападением на пенсионеров, а его друзья — на одиноких иностранцев.

У многих украинцев задержание Лусварги восторга не вызвало. Они боятся, что националисты, которые не имеют никаких прав кого бы то ни было задерживать, будут и дальше безнаказанно применять насилие на улицах Украины.

Фальсификации и тревожный звонок для Порошенко

В минувшее воскресенье на Украине проходили выборы в объединенные территориальные общины. В 2014-2015 году система местного самоуправления на Украине была реформирована. После принятия ряда законодательных актов, в частности — закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин», в стране появились ОТО. Первые выборы в них прошли в октябре 2015 года.

В этом году проходили выборы 40 общинах. И они шокировали наблюдателей.

«Выборы 29 апреля 2018 года стали самой грязной избирательной кампанией за всю историю проведения выборов в ОТО, начиная с выборов 2015 года. Политические партии и кандидаты установили «рекорд» как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей», — заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

На выборах активно использовали админресурс, избирательные комиссии в свою очередь работали, по его словам, беспорядочно, а некоторые политсилы пытались подкупить избирателей.

«Впрочем, по итогам парламентских выборов-2014 и местных-2015 в Украине не было ни одного прецедента, когда бы скупка голосов привела к реальному тюремному сроку. Именно безнаказанность позволила политикам превратить выборы в супермаркет по продаже голосов», — заявил Кошель.

О своей победе на выборах заявили две конкурирующие полистилы — президентская партия БПП «Солидарность» и «Батькивщина».

Однако украинские политологи уверены — эти выборы предвещают украинской власти печальное будущее.

«Речь идет в первую очередь о Порошенко, у которого, по сути, нет рейтинга. Что в очередной раз красноречиво продемонстрировали состоявшиеся в конце апреля выборы в ОТО, где уверенно победила «Батькивщина». Что любопытно — даже в тех областях, которые никогда не рассматривались базовыми для Тимошенко. И это несмотря на крики и вопли с Банковой губернаторам максимально использовать админресурс для провластных кандидатов. Или использование властью технологии по протаскиванию своих кандидатов, как «самовыдвиженцев» или через Аграрную партию», — считает политолог Дмитрий Корнейчук

Он указывает: все рейтинги, которые «рисуют» различные социологические службы, весьма спорны.

«На самом деле выборы в ОТО — это лучшая социология, чем все те фейковые опросы, которыми «кормят» население. И вот эти выборы показали, что высокие рейтинги Ляшко, Гриценко и Бойко являются мифическими, когда дела касается голосования за их партии. А значит — и за них самих», — указал политолог.

По его словам, украинцы будут голосовать за реальную политсилу и за сильного политического лидера, а значит все ухищрения политтехнологов для представителей власти и «карманной оппозиции» могут не сработать.

Интересно, что эксперт уверен — после фееричных провалов украинских президентов ни Запад, ни Россия не будут поддерживать никого из кандидатов на президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. Международное сообщество будет работать с тем, кого изберут украинцы.