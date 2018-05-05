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На Украине назвали число неплательщиков алиментов
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На Украине назвали число неплательщиков алиментов 

Газета.Ru 1 час назад
Министерство юстиции Украины запретило выезд за границу 118 тыс. неплательщиков алиментов и объявило в розыск 8,7 тыс., сообщают «Украинские новости».
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания оперативного штаба.
При этом более 119 тыс. должников ограничено в праве пользоваться автомобилем и оружием и охотиться.
Ранее министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым.
Также Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев.
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