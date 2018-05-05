На Украине назвали число неплательщиков алиментов

Министерство юстиции Украины запретило выезд за границу 118 тыс. неплательщиков алиментов и объявило в розыск 8,7 тыс., сообщают «Украинские новости».

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания оперативного штаба.

При этом более 119 тыс. должников ограничено в праве пользоваться автомобилем и оружием и охотиться.

Ранее министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым

Также Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев.