На Украине готовят «акции» на Крымском мосту

Украинские националисты готовят «акции» на Крымском мосту

По словам лидера группировки Николая Коханивского, к окончательному решению в ОУН еще не пришли: на мосту может появиться плакат с надписью « Крым — это Украина » или лозунги экстремистского содержания.

Коханивский также заявил, что организация будет проводить акции и непосредственно в Крыму.

Ранее Коханивский обещал использовать методы партизанской войны, чтобы воспрепятствовать открытию Крымского моста, а также заявлял о возможности террористической атаки.