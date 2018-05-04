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На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
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Украинские националисты готовят «акции» на Крымском мосту 

Рамблер 1 час назад
Запрещенная в России экстремистская «Добровольческое движение „Организация украинских националистов“ (ОУН)» анонсировала акцию на Крымском мосту, передает РИА «Новости».
По словам лидера группировки Николая Коханивского, к окончательному решению в ОУН еще не пришли: на мосту может появиться плакат с надписью «Крым — это Украина» или лозунги экстремистского содержания.
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Коханивский также заявил, что организация будет проводить акции и непосредственно в Крыму.
Ранее Коханивский обещал использовать методы партизанской войны, чтобы воспрепятствовать открытию Крымского моста, а также заявлял о возможности террористической атаки.
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