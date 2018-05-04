Смотрят ли россияне «Евровидение»? 

Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что им не интересно следить за «Евровидением».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы следите за конкурсом „Евровидение“?». По словам 21 процента опрошенных, они «могут посмотреть выступления» артистов, но «целенаправленно» за ходом конкурса не следят.
Шесть процентов респондентов заявили, что следят за «Евровидением» и смотрят финал конкурса каждый год.
Всего в опросе приняли участие 3220 человек.
В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Финал конкурса состоится 12 мая. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break.
Четвертого мая СМИ обратили внимание на инцидент, который произошел на пресс-конференции в Лиссабоне с представителем Украины на «Евровидении-2018», певцом Melovin (Константином Бочаровым). Родившемуся в Одессе музыканту пришлось общаться с переводчицей, прежде чем сформулировать фразу на украинском. Также она подсказала ему, как перевести с русского на украинский слова «с благодарностью».