Смотрят ли россияне «Евровидение»?

Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что им не интересно следить за «Евровидением».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы следите за конкурсом „Евровидение“?». По словам 21 процента опрошенных, они «могут посмотреть выступления» артистов, но «целенаправленно» за ходом конкурса не следят.

Шесть процентов респондентов заявили, что следят за «Евровидением» и смотрят финал конкурса каждый год.

Всего в опросе приняли участие 3220 человек.

В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне . Финал конкурса состоится 12 мая. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break.