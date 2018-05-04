Ещё
Смотрят ли россияне «Евровидение»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смотрят ли россияне «Евровидение»? 

Рамблер 1 час назад
Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что им не интересно следить за «Евровидением».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы следите за конкурсом „Евровидение“?». По словам 21 процента опрошенных, они «могут посмотреть выступления» артистов, но «целенаправленно» за ходом конкурса не следят.
Шесть процентов респондентов заявили, что следят за «Евровидением» и смотрят финал конкурса каждый год.
Всего в опросе приняли участие 3220 человек.
В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Финал конкурса состоится 12 мая. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break.
Четвертого мая СМИ обратили внимание на инцидент, который произошел на пресс-конференции в Лиссабоне с представителем Украины на «Евровидении-2018», певцом Melovin (Константином Бочаровым). Родившемуся в Одессе музыканту пришлось общаться с переводчицей, прежде чем сформулировать фразу на украинском. Также она подсказала ему, как перевести с русского на украинский слова «с благодарностью».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин уступает под напором Трампа120
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов122
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле43
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту206
Сотрудницу полиции застали за блатной песней137
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение