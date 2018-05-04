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В Госдуме предложили обменять украинских браконьеров на экипаж судна «Норд»
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В Госдуме предложили обменять украинских браконьеров на экипаж судна «Норд» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять задержанное украинское судно с браконьерами на экипаж захваченного пограничниками Украины рыболовецкого сейнера «Норд».
Как сообщило ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в пятницу в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ «Аметист». Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий». Пограничники подчеркнули, что действовали «в строгом соответствии с международным морским правом». Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в свою очередь заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.
"Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, обменять нужно не только членов экипажа, но и суда. «Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань», — подчеркнул собеседник агентства.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану «Норда» инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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