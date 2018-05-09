Украинская полиция отчиталась о задержании продавщицы воздушных шариков на акции в честь Дня Победы

Днем 9 мая в украинском городе Никополь (Днепропетровская область) полицейские задержали женщину, которая продавала воздушные шарики на праздничной акции в честь Дня Победы. Согласно сообщению на сайте

регионального управления Национальной полиции Украины , в отношении продавщицы шариков возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении запрещенной символики, а также о «пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».

В пресс-службе ведомства также заявили, что подразделения полиции составили административные протоколы в отношении еще четырех человек по статье об «изготовлении и пропаганде георгиевской ленты». Кроме того, на одном из мероприятий в честь Дня Победы задержали 61-летнего мужчину с травматическим пистолетом «Форт» и двумя магазинами с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел.

Агентство УНИАН передает, что за изготовление и использование запрещенной символики в общей сложности по всей Украине сегодня были задержаны более 20 человек, на каждого будут составлены протоколы об административных нарушениях.

В киевской акции приняли участие около двух тысяч человек. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, серьезных конфликтов в городе не было. Так, один человек был задержан за попытку пронести газовый баллончик, который сам по себе не является запрещенным средством, однако в силу характера мероприятия полиция не позволяла проносить подобные вещи. Кроме того, был задержан еще один человек с муляжом винтовки, однако он не шел на мероприятия, посвященные Дню Победы.

Отметим, что ТАСС ранее сообщал, что акция «Бессмертный полк» в центре украинской столицы сопровождалась

стычками и рукоприкладством. Так, скандирующим «Фашизм не пройдет!» людям пожилого возраста резко отвечали молодые радикалы. Серьезная потасовка произошла возле Парка Славы. Около 20 человек начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес лидеров «Оппозиционного блока», которые находились во главе колонны. Несколько человек попытались устроить драку, но их оттеснили полицейские.

Еще один инцидент с участием националистов произошел перед началом акции, возле рамок металлоискателей, установленных около станции метро «Арсенальная». Там радикалы начали петь гимн Украины. Позже в толпе, состоящей из людей противоположных взглядов, началась драка. Муниципальные дружинники, которые следят за порядком на мероприятии, вывели одного мужчину из толпы. У него было разбито лицо, но он пытался продолжить потасовку, передавало РИА «Новости»

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.