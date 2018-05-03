«Правый сектор» отказался отдавать Украину «жидам»

«Мы верим, мы уверены, что наведем как в Одессе, так и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии. Слава Украине!» — заявила Сойкина.

«Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход, или в стране есть правоохранительная система?» — поинтересовался Долинский. Изданию «Факты» он сообщил, что Украинский еврейский комитет готовит обращение в Национальную полицию относительно высказывания активистки, принимавшей участие в антитеррористической операции на востоке страны.