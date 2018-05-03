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Украинские националисты пообещали провести 9 мая акцию в честь ветеранов СС
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Украинские националисты пообещали провести 9 мая акцию в честь ветеранов СС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Паламарчук
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook анонсировал акцию «Бессмертная дивизия» в качестве противодействия «Бессмертному полку».
Радикал призвал националистов выйти 8 и 9 мая с портретами «дедов и прадедов» из дивизии СС «Галичина».
Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в акции «Бессмертный полк» в Киеве примут участие до трех тысяч человек.
"Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два", — цитирует его телеканал «112 Украина».
Дмитрий Корчинский известен своими русофобскими взглядами. Он, в частности, призывал киевские власти ухудшать ситуацию в Крыму, а российских артистов называл «животными».
Дивизию СС «Галичина», в которой на стороне нацистской Германии воевали украинские добровольцы, создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле города Броды.
На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что «Галичина» боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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