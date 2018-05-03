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«Это нормальная практика»: сенатор от Крыма Цеков ответил на осмотр пограничниками судов Украины
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«Это нормальная практика»: сенатор от Крыма Цеков ответил на осмотр пограничниками судов Украины 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Сенатор от республики Крым, член Совета Федерации России Сергей Цеков прокомментировал недовольство Украины по поводу осмотра российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив. Цеков в беседе с «360» заявил, что считает подобную процедуру совершенно нормальной.
Я думаю, это нормальная практика. Каждые суда должны осматриваться тщательно. Просто, может быть, раньше с нашей стороны было определенное послабление, но в настоящее время мы досматриваем суда так, как положено
— Сергей Цеков.
Цеков посоветовал украинцами привыкать к тому, что российская сторона теперь будет все делать в соответствии с морским правом и другими действующими нормами. Сенатор не видит в досмотре украинских кораблей никакой политической подоплеки, а также не связывает такие меры со случаем, произошедшим с экипажем российского корабля «Норд».
Я бы не связывал освобождение «Норда» с какими-то мероприятиями, связанными с осмотром украинских судов
— Сергей Цеков.
Политик уверен, что все члены экипажа будут освобождены. Задержание крымских моряков, по мнению сенатора, не выписывается ни в какие международные и человеческие нормы.
Экипаж корабля «Норд» в марте этого года был задержан украинскими пограничниками. Они стали фигурантами множества административных дел. На настоящий момент только двое членов эпипаэа отпущены на родину, остальные не могут выехать из Украины.
Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко в день своего рождения был госпитализирован в больницу Днепропетровска. Там он прошел медицинское обследование.
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