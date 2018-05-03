«Это нормальная практика»: сенатор от Крыма Цеков ответил на осмотр пограничниками судов Украины

Я думаю, это нормальная практика. Каждые суда должны осматриваться тщательно. Просто, может быть, раньше с нашей стороны было определенное послабление, но в настоящее время мы досматриваем суда так, как положено

— Сергей Цеков.

Цеков посоветовал украинцами привыкать к тому, что российская сторона теперь будет все делать в соответствии с морским правом и другими действующими нормами. Сенатор не видит в досмотре украинских кораблей никакой политической подоплеки, а также не связывает такие меры со случаем, произошедшим с экипажем российского корабля «Норд».

Я бы не связывал освобождение «Норда» с какими-то мероприятиями, связанными с осмотром украинских судов

— Сергей Цеков.

Политик уверен, что все члены экипажа будут освобождены. Задержание крымских моряков, по мнению сенатора, не выписывается ни в какие международные и человеческие нормы.

Экипаж корабля «Норд» в марте этого года был задержан украинскими пограничниками. Они стали фигурантами множества административных дел. На настоящий момент только двое членов эпипаэа отпущены на родину, остальные не могут выехать из Украины.