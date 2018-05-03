Переписыванием истории назвал Клинцевич запрет использования коммунистических символов на Украине 

В преддверии Дня Победы не утихают разговоры о празднования этой даты на территории Украины. Так, представители Незалежной напомнили, что украинцам запрещено использование коммунистической символики. Член Совета Федерации РФ, представитель от администрации Смоленской области Франц Клинцевич заявил, что праздник на Украине все‐таки состоится, но не обойдется без провокаций. Об этом сенатор заявил корреспонденту «360».
Они (власти — прим. ред.) позволят, но я думаю, что будет извращена сама идея, сама суть этого праздника. В этом вся задача — сделать так, чтобы история была переписана, герои были забыты, а суть была совсем другой
— Франц Клинцевич.
Клинцевич уверен, что украинская власть намерено разрушает понятие «русского мира» и дискредитирует победу советских войск над фашизмом. Политик считает, что предстоящий День Победы станет очередной проверкой украинцев на прочность. Также Франц Адамович предполагает, что освобождение от фашистов украинцы будут праздновать 8 мая, как это делают европейцы.
А 9 мая будут бить дубинками престарелых ветеранов и требовать разойтись. Конечно, там будут какие-то срывы. Но националистически настроенные молодчики будут этим делом заниматься
— Франц Клинцевич.
В мае 2015 года на Украине в силу вступил закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно документу, в стране запрещена пропаганда коммунистической символики. Основные официальные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне, последние три года украинские власти проводят 8 мая.
В ближайшее время на Украине могут будет переименованы две области, а также девять населенных пунктов. Об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Однако, названия каких мест будут изменены, пока неизвестно.