Переписыванием истории назвал Клинцевич запрет использования коммунистических символов на Украине

Они (власти — прим. ред.) позволят, но я думаю, что будет извращена сама идея, сама суть этого праздника. В этом вся задача — сделать так, чтобы история была переписана, герои были забыты, а суть была совсем другой

— Франц Клинцевич.

Клинцевич уверен, что украинская власть намерено разрушает понятие «русского мира» и дискредитирует победу советских войск над фашизмом. Политик считает, что предстоящий День Победы станет очередной проверкой украинцев на прочность. Также Франц Адамович предполагает, что освобождение от фашистов украинцы будут праздновать 8 мая, как это делают европейцы.

А 9 мая будут бить дубинками престарелых ветеранов и требовать разойтись. Конечно, там будут какие-то срывы. Но националистически настроенные молодчики будут этим делом заниматься

— Франц Клинцевич.

В мае 2015 года на Украине в силу вступил закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно документу, в стране запрещена пропаганда коммунистической символики. Основные официальные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне, последние три года украинские власти проводят 8 мая.