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Крупнейший украинский завод по производству шин закрылся
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Крупнейший украинский завод по производству шин закрылся 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Акционеры Белоцерковского шинного завода ЧАО «Росава», находящегося в Киевской области, приняли решение о ликвидации предприятия.
Общее собрание акционеров ЧАО, на котором было принято решение о добровольной ликвидации общества, прошло 30 апреля, передает УНИАН со ссылкой на сообщение предприятия в системе раскрытия информации.
С чем связано такое решение, не сообщается.
Уточняется, что завод «Росава», работающий с 1972 года, является крупнейшим производителем автошин на Украине. Предприятие предлагает более 200 типоразмеров шин для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники. Половина продукции реализуется внутри страны, половина — экспортируется.
«Росава» контролируется внефракционным депутатом Верховной рады, бизнесменом Константином Жеваго, передает ТАСС. В 2017 году убытки компании выросли на 73,8% до 717,8 млн гривен.
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