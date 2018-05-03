Крупнейший украинский завод по производству шин закрылся

Акционеры Белоцерковского шинного завода ЧАО «Росава», находящегося в Киевской области, приняли решение о ликвидации предприятия.

Общее собрание акционеров ЧАО, на котором было принято решение о добровольной ликвидации общества, прошло 30 апреля, передает УНИАН со ссылкой на сообщение предприятия в системе раскрытия информации.

С чем связано такое решение, не сообщается.