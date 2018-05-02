Полиция ограничила доступ на площадь Куликово поле в Одессе

Как сообщает пресс-служба МВД Украины , порядок в городе обеспечивают 2400 сотрудников внутренних дел, в местах «проведения массовых мероприятия» — на Куликовом поле и Соборной площади — установлены «фильтрационные пункты», где работает так называемая «полиция диалога». Также создан ситуационный центр, которым руководит заместитель главы МВД Сергей Яровой

Хотя Дом Профсоюзов и прилегающая площадь была оцеплена еще ночью, некоторые одесситы заранее — помня о том, как это происходило в прошлые годы — принесли цветы к ограждению здания, и уже к утру, до начала работы полиции, у дома лежали букеты.

Полиция, которая будет проводить «фильтрацию» участников траурных мероприятий, заранее сообщила, кого не будут пускать «в периметр». Соответствующие информационные стенды установлены у металлоискателей. Помимо оружия и прочих опасных предметов запрещены: пионерские галстуки, изображения Ленина и Сталина, красная звезда, красные банты, флаг СССР, герб СССР и георгиевские ленты.

Тем временем украинские неонацисты не отказались от проведения своего «Марша украинского порядка», называемого ими также «маршем победы», приуроченного к годовщине массового убийства противников «евромайдана». Он пройдет в 18.00, по окончанию траурных мероприятий, в парке Шевченко.