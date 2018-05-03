Зачем Лукашенко отобрал личный самолет у хозяина «Мотор Сич»

Личный самолет почетного президента украинской компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева 27 апреля не выпустили из Белоруссии. Об этом сообщило белорусское агентство TUT.BY со ссылкой на двух информированных собеседников.

«Богуслаев улетел на рейсовом самолете в пятницу (27 апреля — прим. ред.) после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в (общежитии ОАРЗ — прим. ред.) в Болбасово и в субботу тоже отбыли в Украину на праздники», — сказал информированный собеседник, близкий к руководству завода.

По словам еще одного источника, на текущей неделе украинского бизнесмена ждут в Администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко

«Будут обсуждать будущее завода. По моей информации, он уже согласен отдать завод государству», — сказал собеседник. «По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Белоруссию», — добавил он.

Очевидно, что имиджу «Мотор Сич» и Богуслаева тем самым нанесен серьезный ущерб.

Конфликт собственников

Конфликт между собственниками Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) длится уже несколько лет. «Мотор Сич» принадлежит около 60 процентов акций ОАРЗ. Примерно 40 процентами акций ОАРЗ через компанию «Системы инвестиций и инноваций» владеет белорусский бизнесмен Александр Садовой.

Еще в 2017 году Садовой направлял в Генпрокуратуру обращение, в котором сообщил о якобы причиненном заводу и государству бывшим директором Олегом Богатыревым (протеже Богуслаева) ущербе в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств Республики Беларусь для закупки комплектующих и запасных частей в России , а также срыве заказа по ремонту вертолетов для Минобороны Белоруссии. Однако ОБЭП Оршанского РОВД по результатам проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Очевидно, что такое решение было согласовано с вышестоящими инстанциями — вплоть до белорусского президента.

Сейчас все пошло по второму кругу, и это может говорить только о том, что отношение Лукашенко к Богуслаеву изменилось. Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии от 28 апреля, управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью начало проверку законности действий основных акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», особенно украинского инвестора ПАО «Мотор Сич», приведших к негативным последствиям в финансово-хозяйственной работе предприятия.

Прокурорами анализируются причины неисполнения компанией «Мотор Сич» инвестиционного договора, согласно которому с 2012 по 2016 год планировалось вложить в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия не менее $12 млн При этом известно, что задолженность Оршанского АРЗ перед ПАО «Мотор Сич» в полтора раза выше, чем долги украинского завода — $18,7 млн Кроме того, о трудностях, которые испытывает «Мотор Сич» с 2014 года, в Белоруссии не могут не знать.

Кризис украинского гиганта

«Мотор Сич» — крупнейший поставщик двигателей для вертолетов и самолетов в СНГ. Завод производит газовые турбины, которые использует «Газпром» . Продукция «Мотор Сич» продается в более 100 стран мира.

Трудности у «Мотор Сич» начались еще в 2014 году, когда президент Украины Петр Порошенко лишил предприятие выхода на российский рынок, на который, по словам Богуслаева, приходилось 40% всех продаж продукции украинского завода.

В 2014-м, после Майдана, чистый доход предприятия упал с $1,07 млрд в 2013 году до $680,5 млн, в 2015-м этот показатель составил $576 млн и снова обвалился в 2016-м — до $387,9 млн В 2017 году этот показатель составил $589 млн Таким образом, если сравнивать с 2013 годом, суммарные потери предприятия можно оценить примерно в $1,7 млрд По сравнению с этим $12 млн, которые «Мотор Сич» должна инвестировать в ОАРЗ, просто капля в море.

Кроме того, пока запорожский завод испытывал трудности, руководство страны никак не помогало ему с ними справиться. Потерю российского рынка мог бы компенсировать выход на рынки Индии и Китая , где много советских и российских самолетов и вертолетов, однако закрепиться там без поддержки украинских властей нереально.

Президент Порошенко, в отличие от многих своих коллег в странах с развитой промышленностью, не принимал и не принимает никакого участия в продвижении интересов отечественных предприятий за рубежом, особенно в критически важных для «Мотор Сич» Китае и Индии.

«Ни в Китай, ни в Индию наши руководители нашей страны не ездят. Их не принимают. Вы не можете сказать, что в Китае был украинский президент или премьер. Был вице-премьер в Китае, Кубив, спасибо ему большое. Он действительно там навел экономические мосты. Президент — невъездной в эти страны», — констатировал Богуслаев.

Однако стоило «Мотор Сич» самостоятельно наладить связи с китайскими инвесторами, что привело к резкому увеличению прибыли предприятия в 2017 году, как украинские власти снова попытались «подрезать крылья» завода.

23 апреля 2018-го около 40 бойцов спецназа СБУ в масках и с автоматами наперевес штурмовали «Мотор Сич». При этом были избиты несколько сотрудников вневедомственной охраны предприятия, в том числе женщины. Один из охранников попал в больницу с сотрясением мозга.

СБУ обвинила Богуслаева в шпионаже и диверсии, заключавшейся в попытке уничтожить завод путем продажи его акций иностранным инвесторам. Глава «Мотор Сич» эти, по правде говоря, весьма странные обвинения отвергает и говорит о рейдерском захвате, согласованном «на самом верху» — намекая на президента Украины Петра Порошенко.

«Я не могу понять их философию кроме одного — что они хотят отнять. Это ж так удобно — прислать "Альфу" в балаклаве, вскрыть сейфы, пригрозить судом, сроком пригрозить и отнять. Вот в чем суть этой провокации», — заявил Богуслаев на пресс-конференции, которая прошла на следующий день после вторжения на завод.

Политический противник

Складывается впечатление, что Порошенко, который не смог уничтожить «Мотор Сич» в 2014-м, сейчас решил удвоить усилия. Тому есть несколько причин. Во-первых, ликвидация запорожского гиганта понравится западным кураторам киевского режима, поскольку ликвидируется конкурент «Роллс-ройсу» и «Пратт&Уитни». Кроме того, уничтожение «Мотор Сич» нанесет удар по российским производителям, которые продолжают сотрудничать с украинским заводом при посредничестве китайских инвесторов. Ну и самая главная причина, объясняющая нынешний «наезд» Порошенко на Богуслаева, это приближающиеся президентские выборы.

Богуслаев — депутат Верховной Рады , один из лидеров политической элиты Запорожской области. Он открыто называет себя политическим противником Порошенко и всей нынешней украинской власти. Порошенко пытается убрать его фигуру с шахматной доски, нанося удар по «Мотор Сич».

Как уже было сказано, Порошенко не лоббирует деятельность завода за границей. Это означает, что в конфликте с белорусскими властями Богуслаев остается без поддержки Киева.

Отметим, Порошенко в гораздо лучших отношениях с Лукашенко, чем с Богуслаевым. Украинский президент вполне может попросить своего белорусского коллегу пожестче разобраться с директором «Мотор Сич».

Слишком уж синхронно с визитом СБУ на «Мотор Сич» случился этот белорусский казус. Иначе зачем бы Батька отбирал самолет у Богуслаева, человека, который уже инвестировал почти $19 млн в белорусский завод?