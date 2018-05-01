Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 1 мая — РИА Новости . Украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое, «пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 70 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов обесточен поселок Широкая Балка.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 620 единиц. Отметим, что в первые сутки действия так называемой «операции объединенных сил» украинская сторона в СЦКК не подтвердила ни одного обстрела, зафиксированного нашими наблюдателями и доведенного через СММ ОБСЕ, тем самым не содействовала установлению режима прекращения огня", — добавил представитель ДНР в СЦКК.