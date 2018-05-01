Ещё
Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 мая 2018
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
Новое, «пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 нарушениях перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 70 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов обесточен поселок Широкая Балка.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 620 единиц. Отметим, что в первые сутки действия так называемой «операции объединенных сил» украинская сторона в СЦКК не подтвердила ни одного обстрела, зафиксированного нашими наблюдателями и доведенного через СММ ОБСЕ, тем самым не содействовала установлению режима прекращения огня", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости: последние новости
"Мажоров не люблю": депутату Рады сломали челюсть в центре Киева В ЛНР заявили о предотвращении масштабной диверсии, подготовленной Киевом Австралийский неонацист рассказал, как воевал против ополченцев Донбасса
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум50
Минобороны Армении выступило с требованием352
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»35
Москва предостерегла от лишения РФ права вето249
Видео
01:17
Родной отец Галкина объявился спустя десятки лет
Шоу-бизнес
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение