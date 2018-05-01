Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило масштабную диверсию, сообщила журналистам руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко

"Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики предотвращена масштабная диверсия, спланированная спецслужбами Украины к майским праздникам", — заявила Любенко.

По ее словам, от источников в спецслужбах Украины была получена оперативная информация о развернутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в Луганской народной республике, "который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры".

"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", — рассказала Любенко.

По словам руководителя пресс-службы ведомства, подрыв данного устройства парализовал бы работу на территории республики интернета, сотовой связи и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР, в том числе банковской сфере и сфере обслуживания.