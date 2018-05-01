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Назван главный страх Порошенко
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Назван главный страх Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, что украинский президент Петр Порошенко боится ответственности. Об этом сообщает NewsOne.
"Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема", — заявил Мураев.
По его словам, закон об оппозиции, по которому оппозиционеры получат контрольные функции, повысит ответственность государственных деятелей.
Ранее Мураев заявил, что выбранный Украиной политический курс может привести к распаду страны.
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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