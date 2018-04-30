Боец «Грузинского легиона», перешедший на сторону ДНР, начал говорить

Полученная информация, считают в Донецке , — из категории сенсационных

Чехии, Молдовы, Грузии, Армении, На прошлой неделе заместитель командующего армией Донецкой народной республики Эдуард Басурин поведал журналистам о задержании близ линии соприкосновения некоего мужчины средних лет. По завершении первичных оперативных мероприятий выяснилось: спецслужбисты ДНР заполучили ценнейшего «языка». Не прикладывая ни малейших усилий и не рискуя жизнью! Тимур К. (фамилию пленного полковник Басурин не огласил) — бывший боец «Грузинского легиона». Того самого подразделения украинского ополчения, состоящего из приехавших из США Азербайджана представителей закавказских народов и народностей.

Тимур, как рассказал Эдуард Басурин, дефилировал в непосредственной близости от боевых порядков ДНР не от хорошей жизни. Очевидно, он очень рассчитывал на зоркость военнослужащих «первой линии» ДНР, на то, что его вовремя «подхватят» и прикроют от вероятной пули в спину. От своих.

По словам Тимура, на Украине принялись «прессовать» его соотечественников, «засвеченных» на печальной памяти «Майдане» 2013-2014 годов. Поводом для гонений по национальному признаку стала публикация свидетельских показаний нескольких представителей грузинской национальности, нашедших временное пристанище на территории Италии . Тех самых «грузинских снайперов».. Укрыться и пересидеть «тяжелые времена» на территории государств Евросоюза грузинские боевики из упомянутого «легиона» не рискуют. По негласной договоренности с правоохранителями стран ЕС такие беженцы, занесенные в базы Интерпола , в течение месяца экстрадируются обратно на Украину.

Впрочем, принудительное возвращение — не самый проигрышный вариант, считает Тимур К. (родственники которого ныне проживают как на Украине, так и в Грузии). Существует также немалая вероятность физической ликвидации «непослушных боевиков». К примеру, при попытке к бегству…

По словам «легионера», еще с полдесятка грузинско-украинских ополченцев вот-вот попадут в поле зрения армейских дозоров ДНР и даже… пограничников Российской Федерации (сколько бы ни понадобилось идти до зоны их ответственности). Только Россия, считает Тимур, надежно защитит его от расправы украинских националистов.

В один из ближайших дней задержанный экс-боевик может быть представлен представителям СМИ, аккредитованным в Донецке при Минобороны самопровозглашенной республики. Рассказать ему, как намекнул полковник Басурин, есть о чем: и об участии в боях на Донбассе боевиков ЧВК (частных военных компаний) из ряда европейских стран, и о непосредственном участии в боевых операциях украинской армии действующих военнослужащих армий стран НАТО , и о получении украинскими армейцами официально не разрешенного для экспорта новейшего американского летального оружия.

Тимур уже надиктовал офицерам спецслужб ДНР установочные данные на некоторых иностранных инструкторов, служащих на передовых позициях в зоне начавшейся с сегодняшнего дня ООС (Операции объединенных сил).

В ДНР, пообещал полковник Басурин, готовы гарантировать неприкосновенность склонной к побегу из Украины «группе грузинских товарищей». Правда, каждый из них для этого должен будет доказать свою непричастность к убийствам мирных граждан Донецкой народной республики.

Корреспондент «КВ» обратился за комментарием к бывшему участнику вооруженного конфликта в Абхазии Ушанги Мамулашвили. Этот гражданин Грузии командует «Грузинским легионом» со дня его образования; украинские журналисты знают его по псевдониму « Мамука Мамулашвили ».

— Вам известен Тимур К. ? Как давно вы его приняли в «легион»?

— Нет и не было у нас такого бойца.

— Выходит, Басурин немножко приврал?

— Винить этого человека в сочинении, скажем так, несерьезной истории с неким грузином, я бы не стал. Этот проект наверняка разрабатывали более сведущие в спецпропаганде люди. Только вот не пойму: отчего российские «специалисты широкого профиля» в последнее время так активизировались по нам?..

— В чем это выражается?

— В передаче вражеской контрразведке данных о моих соотечественниках, помогающих Украине восстановить конституционный порядок на ее землях. Имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, воинская специальность, точное наименование подразделения, где служит солдат, — все это теперь в руках контрразведок ДНР и ЛНР.

— «Слив», стало быть, помогли организовать сами же украинские военные?

— Подозреваю, что дело обстоит именно так. Потому что «засвечены» именно те из грузин, кто конфликтовал с командованием 54-й бригады (54-я отдельная механизированная бригада или воинская часть А 0693, дислоцированная в городе Бахмут Донецкой области — авт.). Отдельные офицеры «пятьдесятчетверки» долго и безуспешно пытались избавиться от этих наших ребят. Видимо, поняли, что не получится, — и пошли на банальное предательство…