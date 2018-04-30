Порошенко объявил о начале операции в Донбассе

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Киев закрыл пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе в рамках смены ее формата

Полиция Украины объявила в розыск около 6 тыс. крымчан в связи с событиями 2014 года

Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат и переходит под полный контроль ВСУ