Одесский припортовый завод остановил работу из-за прекращения поставок газа

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости . Одно из крупнейших химических предприятий Украины , Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил работу в связи с прекращением поставок газа, сообщил в понедельник первый заместитель директора завода Николай Щуриков

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении «Всеукраинской энерго компанией» условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", — написал Щуриков на своей странице в Facebook и прикрепил фотографию уведомления о прекращении подачи газа на предприятие.

Украинские власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского «Нортима». Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.