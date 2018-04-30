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Пушков ответил на оскорбления экс-депутата Украины в адрес русскоговорящих украинцев
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Пушков ответил на оскорбления экс-депутата Украины в адрес русскоговорящих украинцев 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на оскорбления экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион в адрес русскоговорящих граждан Украины.
Ранее, как передавало издание «Обозреватель», Фарион в эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE» [заявила] (https://rns.online/society/Na-Ukraine-predlozhili-lishit-russkoyazichnih-grazhdan-strani-obrazovaniya-i-raboti—2018-04-30/), что «проблему русского языка» на Украине можно решить, лишив русскоязычных граждан страны образования и работы. По ее словам, русскоговорящие украинцы — это «умственно отсталые предатели».
«Тронувшаяся умом расистка и экс-депутат Рады И. Фарион назвала русских на Украине «умственно отсталыми». У Гитлера она бы целое управление получила», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он отметил, что Фарион пользуется популярностью на Украине и «кочует» с канала на канал.
«Это и есть нацистский ренессанс на Украине», — подытожил Пушков.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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