Пушков ответил на оскорбления экс-депутата Украины в адрес русскоговорящих украинцев

Ранее, как передавало издание «Обозреватель», Фарион в эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE» [заявила] (https://rns.online/society/Na-Ukraine-predlozhili-lishit-russkoyazichnih-grazhdan-strani-obrazovaniya-i-raboti—2018-04-30/), что «проблему русского языка» на Украине можно решить, лишив русскоязычных граждан страны образования и работы. По ее словам, русскоговорящие украинцы — это «умственно отсталые предатели».

«Тронувшаяся умом расистка и экс-депутат Рады И. Фарион назвала русских на Украине «умственно отсталыми». У Гитлера она бы целое управление получила», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Фарион пользуется популярностью на Украине и «кочует» с канала на канал.

«Это и есть нацистский ренессанс на Украине», — подытожил Пушков.