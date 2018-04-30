«Украина не решит проблемы Донбасса миром»

Украинские власти не собираются решать проблемы Донбасса мирным путем, заявил RT политолог и экономист Александр Дудчак

Так он прокомментировал смену формата силовой операции в регионе, которая с этой недели называется Операцией объединенных сил.

"По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжёлую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили", — отметил Дудчак.

По его словам, Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой.