Ещё
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Украина не решит проблемы Донбасса миром» 

РИА Новости 46 минут назад
Украинские власти не собираются решать проблемы Донбасса мирным путем, заявил RT политолог и экономист Александр Дудчак.
≥≥ Украина готова «освободить» Донбасс силой
Так он прокомментировал смену формата силовой операции в регионе, которая с этой недели называется Операцией объединенных сил.
"По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжёлую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили", — отметил Дудчак.
По его словам, Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой.
В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
РИА Новости: последние новости
Украинский политик хочет лишить русскоязычных граждан образования и работы "Россия должна отдать мост" Вера Савченко сообщила, что ее сестре плохо
Комментарии56  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении321
На Украине захотели лишить русских работы180
«Россия должна отдать мост»316
Россиян избавят от налога на недвижимость117
Садальский прилюдно унизил Галкина21
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение